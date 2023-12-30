Удивите гостей: салат с языком и зеленым горошком

Этот салат прост в приготовлении, но очень вкусен и полезен. Можно подавать как к мировому столу так и на повседневную жизнь. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты

Телячий язык – 1 шт.

Консервированный горошек – 400 г

Красный лук – 2 шт.

Шампиньоны - 200 г

Ржаной хлеб – 2 ломтика

Соль – по вкусу

Уксус – 1 ст. л.

Черный молотый перец – по вкусу

Лавровый лист – 2 шт.

Для домашнего майонеза

Куриные яйца – 1 шт.

Горчица – 1 ч. л.

Уксус – 1 ст. л.

Масло растительное - 200 мл

Соль – по вкусу

Черный молотый перец – по вкусу

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Приготовление

Язык отвариваем в подсоленной воде с лавровым листом. Время приготовления зависит от размера языка, обычно занимает от 40 минут до 2 часов или немного дольше. Чтобы убедиться в готовности языка, достаточно проткнуть его ножом или вилкой. Если острие легко входит, а выделяющийся сок прозрачный, то язык сварился. Отварной язык очищаем от пленки и желез, нарезаем соломкой или кубиками. Лук режем тоненькими полукольцами, перекладываем в миску, добавляем соль, уксус, заливаем крутым кипятком и накрываем крышкой. Оставляем так, чтобы вода охладилась. Когда остынет, сливаем воду и добавляем к луку немного перца. Готовим домашние сухарики: хлеб нарезаем небольшими кубиками и обжариваем на сухой сковороде до золотистого цвета. Шампиньоны отвариваем в подсоленной воде 7-10 минут после закипания. Затем сливаем воду, выкладываем на бумажные полотенца, чтобы обсохли. По желанию можно не варить грибы, а использовать маринованные. Если грибочки крупные, режем кусочками. Маленькие можно добавлять цели. В миску выкладываем язык, горошек, грибы, маринованный лук, сухарики. Заправляем все домашним майонезом.

Приготовление домашнего майонеза

Куриные яйца взбиваем с горчицей и уксусом до однородной массы. Постепенно вливаем растительное масло, не прекращая взбивать. Добавляем соль и перец по вкусу.

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