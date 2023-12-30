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Удивите гостей: салат с языком и зеленым горошком

Цихоцкая Мария

Удивите гостей: салат с языком и зеленым горошком

Этот салат прост в приготовлении, но очень вкусен и полезен. Можно подавать как к мировому столу так и на повседневную жизнь. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты

  • Телячий язык – 1 шт.
  • Консервированный горошек – 400 г
  • Красный лук – 2 шт.
  • Шампиньоны - 200 г
  • Ржаной хлеб – 2 ломтика
  • Соль – по вкусу
  • Уксус – 1 ст. л.
  • Черный молотый перец – по вкусу
  • Лавровый лист – 2 шт.

Для домашнего майонеза

  • Куриные яйца – 1 шт.
  • Горчица – 1 ч. л.
  • Уксус – 1 ст. л.
  • Масло растительное - 200 мл
  • Соль – по вкусу
  • Черный молотый перец – по вкусу

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Приготовление

  1. Язык отвариваем в подсоленной воде с лавровым листом. Время приготовления зависит от размера языка, обычно занимает от 40 минут до 2 часов или немного дольше. Чтобы убедиться в готовности языка, достаточно проткнуть его ножом или вилкой. Если острие легко входит, а выделяющийся сок прозрачный, то язык сварился. Отварной язык очищаем от пленки и желез, нарезаем соломкой или кубиками.
  2. Лук режем тоненькими полукольцами, перекладываем в миску, добавляем соль, уксус, заливаем крутым кипятком и накрываем крышкой. Оставляем так, чтобы вода охладилась. Когда остынет, сливаем воду и добавляем к луку немного перца.
  3. Готовим домашние сухарики: хлеб нарезаем небольшими кубиками и обжариваем на сухой сковороде до золотистого цвета.
  4. Шампиньоны отвариваем в подсоленной воде 7-10 минут после закипания. Затем сливаем воду, выкладываем на бумажные полотенца, чтобы обсохли. По желанию можно не варить грибы, а использовать маринованные. Если грибочки крупные, режем кусочками. Маленькие можно добавлять цели.
  5. В миску выкладываем язык, горошек, грибы, маринованный лук, сухарики. Заправляем все домашним майонезом.

Приготовление домашнего майонеза

  1. Куриные яйца взбиваем с горчицей и уксусом до однородной массы.
  2. Постепенно вливаем растительное масло, не прекращая взбивать.
  3. Добавляем соль и перец по вкусу.

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