Удивите малышей: как и в чем покрасить перепелиные яйца на Пасху

Пасхальных праздников ждут с нетерпением не только взрослые и дети. Если вы хотите порадовать своих малышей, попробуйте покрасить для них перепелиные яйца.

Традиционно яйца окрашивают шелухой или искусственными красителями, но знали ли вы, что можно создать не менее яркое и оригинальное пасхальное яйцо с помощью натуральных красителей.

Сегодня мы поделимся с вами секретом эко-краски перепелиных яиц, которые благодаря своему природному крапчатому узору станут настоящим украшением праздничного стола.

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Ингредиенты:

12 перепелиных яиц

свекла

3 ст. л куркумы

пучок петрушки

3 ст. л 9% уксуса

Какие натуральные ингредиенты окрасят яйца в разные цвета:

Свекольный: насыщенный темно-розовый цвет

Куркума: солнечный желтый

Петрушка: нежный бледно-зеленый

Отварите перепелиные яйца: поместите в кастрюлю с водой, доведите до кипения и варите 5 минут. Затем залейте холодной водой.

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Подготовьте натуральные красители:

Свеклу измельчите блендером или натрите на терке, залейте холодной водой, добавьте 1 ст. л уксуса.

Куркуму залейте кипятком, дайте остыть, добавьте ст. л уксуса.

Петрушка измельчите в блендере, залейте стаканом воды, доведите до кипения, варите минуту. Остудите, добавьте 1 ст. л уксуса.

Окуните яйца в красители: распределите яйца по трем емкостям с красителями, оставьте на час.

Осторожно извлеките яйца из красителей, выложите на бумажные полотенца и дайте им высохнуть. Не трите яйца салфетками, чтобы не смыть краску.

Ваши эко-крашанки из перепелиных яиц готовы! Они не только красивы, но и абсолютно безопасны, ведь окрашивание происходит с помощью натуральных красителей.

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