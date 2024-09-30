Удивительные бабочки, похожие на колибри: кто такие бражники и почему они удивили украинцев (фото)

В последнее время в Украине все чаще можно увидеть удивительных миниатюрных существ, которые быстро летают над цветущими садами и напоминают экзотических птиц - колибри. Однако, по информации ученых, колибри обитают только в Америке, а в Европе их нет.

Эту тропическую крошечную птичку в наших широтах заменяет обычный язикан - бабочка из семейства бражникових. Как и колибри, она может зависать над цветами, собирая нектар, и способна развивать скорость до 80 км/ч, сообщают биологи из Киверцовского национального природного парка.

Бабочка из семьи бражниковых. Источник: facebook.com/kivertsipark Бабочка из семьи бражниковых. Источник: facebook.com/kivertsipark

"Эта бабочка, принадлежащая к семейству бражникових, получила в народе название "украинский колибри" благодаря своим уникальным характеристикам и поведению. И действительно, его сходство поражает!" – отметили эксперты из „Цуманской пущи" на своей странице в Facebook.

Чем так удивляет "украинский колибри"

Несмотря на то, что язикан обыкновенный не является колибри, он все же заслуживает внимания благодаря многим своим уникальным способностям. Одной из них является возможность добывать пищу благодаря чрезвычайно длинному хоботку, который напоминает язык. Именно благодаря этой внешней характеристике насекомое получило свое название.

Бабочка из семьи бражниковых. Источник: sphingidae.com.ua Бабочка из семьи бражниковых. Источник: sphingidae.com.ua

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Специалисты отмечают, что длина хоботка "украинского колибри" может превышать длину его тела, что дает возможность доставать нектар из самых глубоких уголков цветов.

Эта бабочка обладает прекрасным зрением и может распознавать цвета, что помогает ей в обнаружении цветов с самым высоким содержанием нектара.

Гусеница бабочки из семьи бражниковых. Источник: UAportal Гусеница бабочки из семьи бражниковых. Источник: UAportal

Также языкан имеет чрезвычайные способности в скорости и маневренности. Эта бабочка может развивать скорость от 60 до 80 км/ч, что позволяет ей мгновенно перемещаться между цветами и избегать хищников.

Как и колибри, эта бабочка быстро двигает своими крыльями и может зависать в воздухе над цветами. Это его умение поражает своей красотой.

Бабочка из семьи бражниковых. Источник: UAportal Бабочка из семьи бражниковых. Источник: UAportal

Ученые отмечают, что язикан обыкновенный по своим размерам и цвету действительно напоминает экзотическую птицу. Передние крылья имеют коричневый цвет с черными волнистыми линиями, тогда как задние – ярко-оранжевые с черным ободком. Брюшко бабочки довольно широкое, с хвостом в виде веера и щетинками на конце. Размах ее крыльев составляет 38-50 мм, а длина тела колеблется от 20 до 30 мм. Интересно, что "украинский колибри" может делать до 85 взмахов своими маленькими крылышками за одну секунду.

Бабочка из семьи бражниковых. Источник: facebook.com/kivertsipark Бабочка из семьи бражниковых. Источник: facebook.com/kivertsipark

Итак, хотя эта бабочка и не является колибри, наблюдение за ней вызывает не меньший интерес, чем созерцание за знаменитой миниатюрной птичкой.

Напомним, ранее ученые выяснили, что колибри употребляют алкоголь.

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