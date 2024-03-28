Ухудшают самочувствие и негативно влияют на здоровье: что не стоит есть на завтрак
Завтрак – всегда хорошая идея. Впрочем, еда, которую мы употребляем утром, может как улучшить, так и испортить остаток дня. Если начать утро со сбалансированной пищи, насыщенной белками, клетчаткой, сложными углеводами и полезными жирами, можно получить заряд энергию, которой хватит до обеда. А если выбрать продукты, содержащие много сахара или насыщенных жиров, без белка и клетчатки, чтобы компенсировать это, можно получить совершенно противоположный эффект. Об этом пишет Радиотрек.
Кофе:
- Несмотря на пользу, кофе может стимулировать выработку гормона стресса (кортизола) и раздражать слизистую желудка на пустой желудок.
Фруктовый салат:
- Фрукты насыщают организм простыми углеводами, резко повышая уровень сахара в крови.
- Кислые фрукты могут раздражать слизистую желудка.
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Каши быстрого приготовления:
- Не содержат белка, требуемого для энергии в течение дня.
- Богатые сахаром и искусственными добавками.
Соки:
- Магазинные соки содержат много сахара и мало клетчатки.
- Свежие соки, хоть и полезные, не насыщают надолго.
Альтернативы:
- Овсяная каша с орехами и семенами
- Яйца
- Обезжиренный йогурт с ягодами
- Сырники
- Фруктовый смузи с овощами и зеленью
Помните:
- Завтрак должен быть сбалансирован, содержать белки, жиры и сложные углеводы.
- Избегайте продуктов с высоким содержанием сахара и искусственных добавок.
- Выбирайте насыщающую пищу и дает вам энергию надолго.
Напомним, мы уже писали о "черном" и "белом" списке продуктов для женщин.
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