Ухудшают самочувствие и негативно влияют на здоровье: что не стоит есть на завтрак

Завтрак – всегда хорошая идея. Впрочем, еда, которую мы употребляем утром, может как улучшить, так и испортить остаток дня. Если начать утро со сбалансированной пищи, насыщенной белками, клетчаткой, сложными углеводами и полезными жирами, можно получить заряд энергию, которой хватит до обеда. А если выбрать продукты, содержащие много сахара или насыщенных жиров, без белка и клетчатки, чтобы компенсировать это, можно получить совершенно противоположный эффект. Об этом пишет Радиотрек.

Кофе:

Несмотря на пользу, кофе может стимулировать выработку гормона стресса (кортизола) и раздражать слизистую желудка на пустой желудок.

Фруктовый салат:

Фрукты насыщают организм простыми углеводами, резко повышая уровень сахара в крови.

Кислые фрукты могут раздражать слизистую желудка.

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Каши быстрого приготовления:

Не содержат белка, требуемого для энергии в течение дня.

Богатые сахаром и искусственными добавками.

Соки:

Магазинные соки содержат много сахара и мало клетчатки.

Свежие соки, хоть и полезные, не насыщают надолго.

Альтернативы:

Овсяная каша с орехами и семенами

Яйца

Обезжиренный йогурт с ягодами

Сырники

Фруктовый смузи с овощами и зеленью

Помните:

Завтрак должен быть сбалансирован, содержать белки, жиры и сложные углеводы.

Избегайте продуктов с высоким содержанием сахара и искусственных добавок.

Выбирайте насыщающую пищу и дает вам энергию надолго.

Напомним, мы уже писали о "черном" и "белом" списке продуктов для женщин.

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