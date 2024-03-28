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Ухудшают самочувствие и негативно влияют на здоровье: что не стоит есть на завтрак

Цихоцкая Мария

Ухудшают самочувствие и негативно влияют на здоровье: что не стоит есть на завтрак

Завтрак – всегда хорошая идея. Впрочем, еда, которую мы употребляем утром, может как улучшить, так и испортить остаток дня. Если начать утро со сбалансированной пищи, насыщенной белками, клетчаткой, сложными углеводами и полезными жирами, можно получить заряд энергию, которой хватит до обеда. А если выбрать продукты, содержащие много сахара или насыщенных жиров, без белка и клетчатки, чтобы компенсировать это, можно получить совершенно противоположный эффект. Об этом пишет Радиотрек.

Кофе:

  • Несмотря на пользу, кофе может стимулировать выработку гормона стресса (кортизола) и раздражать слизистую желудка на пустой желудок.

Фруктовый салат:

  • Фрукты насыщают организм простыми углеводами, резко повышая уровень сахара в крови.
  • Кислые фрукты могут раздражать слизистую желудка.

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Каши быстрого приготовления:

  • Не содержат белка, требуемого для энергии в течение дня.
  • Богатые сахаром и искусственными добавками.

Соки:

  • Магазинные соки содержат много сахара и мало клетчатки.
  • Свежие соки, хоть и полезные, не насыщают надолго.

Альтернативы:

  • Овсяная каша с орехами и семенами
  • Яйца
  • Обезжиренный йогурт с ягодами
  • Сырники
  • Фруктовый смузи с овощами и зеленью

Помните:

  • Завтрак должен быть сбалансирован, содержать белки, жиры и сложные углеводы.
  • Избегайте продуктов с высоким содержанием сахара и искусственных добавок.
  • Выбирайте насыщающую пищу и дает вам энергию надолго.

Напомним, мы уже писали о "черном" и "белом" списке продуктов для женщин.

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Здоровье