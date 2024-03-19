Ухудшают самочувствие и создают нагрузку на сердце: какие продукты нельзя употреблять после 50 лет

Поддерживать сбалансированное и правильное питание важно в любом возрасте. Однако после достижения 50-летнего рубежа необходимо уделить особое внимание своему рациону и внести кардинальные изменения в пищевые привычки с целью обеспечения организма всеми необходимыми питательными веществами.

В молодости организм обладает определенным запасом крепости, что позволяет ему противостоять вредным веществам, которые мы употребляем в пищу. Однако, после 50 лет, его ресурсы значительно изнашиваются, и для поддержания здоровья нужна осознанная помощь в виде сбалансированного питания. Об этом пишет ТСН.

Основные ошибки в питании после 50 лет и пути их избегания:

Чрезмерные порции. Из-за замедления метаболизма и снижения калорийных потребностей важно уменьшить размер порций и частоту приема пищи, чтобы избежать лишнего веса. Несбалансированность рациона. Необходимо обеспечить поступление сбалансированного количества жиров, белков, углеводов, молочных продуктов, овощей, фруктов и рыбы. Минимизируйте потребление полуфабрикатов, газированных напитков и консервов. Неправильный способ приготовления пищи. Отдавайте предпочтение тушению, варке и запеканию в духовке вместо жарки. Недостаточное употребление кальция. Для профилактики остеопороза важно ежедневно употреблять продукты, богатые кальцием. Игнорирование витаминов и БАДов. Консультируйтесь с лечащим врачом для подбора необходимых добавок, поскольку с едой сложно получить 100% нужных веществ. Диеты. После 50 лет лучше избегать радикальных диет, исключающих определенные продукты, поскольку это может привести к нарушению метаболических процессов. Недостаточное употребление воды. Рекомендовано выпивать не менее 4-5 стаканов воды каждый день. Отсутствие жидких блюд. Супы, подливы, соусы, фрукты и овощи с высоким содержанием жидкости снижают калорийность и снабжают организм питательными веществами.

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9. Потребление горячей пищи. После 50 лет пища должна быть умеренно теплой, поскольку горячая пища может стать стрессом для организма.

Питание после 50 лет для мужчин и женщин не имеет существенных отличий. У обоих полов замедляются гендерные функции, поэтому главная задача пищи – поддерживать функционирование организма. Не забывайте также о "маленьких радостях" в виде чашки кофе или бокала вина, но в умеренных количествах.

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