'Украина стала сильнее, украинцы стали сильнее': Зеленский поздравил украинцев с Новым 2024 годом

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым 2024 годом. Он традиционно обратился к украинцам за 15 минут до Нового года.

Выступление транслировали украинские телеканалы.

"Совсем скоро заканчивается 2023 год. Еще один год нашей независимости. Еще один год нашей борьбы за независимость. Еще один год войны. Войны за свою землю. За нашу свободу.

Спросив у миллионов украинцев о том, каким был этот год, можно получить миллионы разных ответов. Каждый вспомнит что-нибудь свое. Вспомнит кого-нибудь своего. У каждого есть то, из-за чего улыбнуться. Потому что удалось. У каждого есть то, из-за чего заплакать. Из-за потерь. Каждый из нас в этом году боролся, работал, ждал, помогал, жил и надеялся. По-своему. Каждый.

Но каждый найдет в этом году что-нибудь общее для всех украинцев. Главный итог года, главное его достижение: Украина стала сильнее. Украинцы стали сильнее.676 дней назад всем нам был брошен вызов. Со всех сторон на нас летели ракеты, по всем направлениям на нас двигалось враждебное нашествие.

676 дней назад на этом месте я обращался к вам, украинцы, и сообщал о начале полномасштабной войны. Мы не знали тогда, что ждет нас впереди. Многие не верили, что мы выдержим неделю. Мало кто верил, что выберем 2022 год, не говоря уже о том, что мы выстоим 23-й. А сегодня мы встречаем 2024 год. Украина жива. Украина живет. Украина борется и сражается. Украина двигается, Украина преодолевает путь. Украина добывает. Украина работает. Украина существует. И все вместе – это не новогоднее чудо. Это не сказка, не магия, а награда каждого из вас. Каждый из миллионов украинцев. Каждый, кто в течение этого года каждый день и каждую ночь доказывал: украинцы сильнее!

Когда в начале 23 года, в январе, в феврале, мы преодолели, без преувеличения, самую тяжелую зиму в истории. Когда доказали: украинцы сильнее холода и тьмы. Сильнее отключения и угрозы блекаута. Украинцы преодолеют любой дефицит электроэнергии, потому что не имеют дефицита стойкости и храбрости. Мы не исчезли в темноте. Темнота не проглотила нас. Тьма проиграла нам.

Выстояла наша энергетика. Выстояла наша страна. Победила в этом году. И я хочу сказать спасибо всем тем, благодаря кому в первую очередь это стало возможным. Все наши силы безопасности и обороны. Я горжусь каждым украинским воином. Пока вы есть, есть Украина. Я знаю, как мужественно и героически вы защищаете нас. Все это время. Время тяжелых, ожесточенных ежедневных боев. С первых минут 1 января до сих пор, даже в новогоднюю ночь, когда украинский воин сражается и не имеет права дать слабину. Вы сдерживаете зло, которого стало еще больше. Но ничего больше не смогло. Ибо вы дали бой на каждом направлении и каждой нашей улице, в каждом нашем доме. Вы были сильными. Вы не сдали ни одного сине-желтого сердца. Ни одного километра нашей свободы. Это вы. Все наши воины. Каждый и каждая, кто доказывает: украинцы сильнее зла. И я хочу поблагодарить всех наших людей, хочу поблагодарить наш народ. Всем, кто сегодня здесь. Всем, кому я хочу сказать: горжусь каждым из вас. Каждый гражданин Украины. Каждый сильный. И я знаю, как всем сегодня непросто. Всем, кто поставил жизнь на паузу. Кто отложил все на потом, после победы. Все, кто говорит: "Я работаю, и это не подвиг, а долг. Я доначу, и это не подвиг, а норма". Все, кто работает и борется каждый день, потому что знает: войны сами собой не заканчиваются – войны заканчивают. И победу не одерживают, не дарят – победу одерживают.

И для этого сегодня мы должны жить по правилу: либо ты работаешь, либо воюешь. Ибо против нас – самая большая в мире террористическая организация. И очевидно, насколько больше мы должны делать, насколько активнее делать, насколько крепче должно быть наше единство и борьба.

Это знает каждый, кто каждый день не спрашивает себя: а что я могу сделать? А живет по формуле "должен делать больше, чем могу". Ибо именно это означает слово "победить". На нашем языке. Победить, пересилить себя, преодолеть, совершить сверхусилие и сделать больше, чем казалось на первый взгляд. Потому что каждый из нас способен на большее.

Это каждый день доказывают наши героические люди. Наши герои. Наши медики спасают бойцов на фронте и людей в гражданских городах и селах. Те, кто доказывает: украинцы сильнее боли, ранения и смерти. Это наши пожарные, спасатели, которые показывают: украинцы сильнее огня и завалов. Это те, кто доказывает: украинцы сильнее любых обстоятельств, сильнее тупика. Наши учителя, обучающие детей, несмотря на войну. Онлайн, вживую или обустроив школу в харьковском метро. Наши железнодорожники, наши водители, связисты, инженеры. Наши волонтеры, наши дипломаты, украинский бизнес, каждый, кто платит налоги и дает украинцам рабочие места, каждый, кто сеет и собирает урожай и дает украинцам хлеб, каждый, кто дает украинцам убежище, каждый, кто делает снаряды и боеприпасы, кто ремонтирует и строит, восстанавливает и возрождает, каждый день работает, каждый день доказывает: украинцы сильнее усталости. А значит, украинцы сильнее этой войны. 24 февраля убедило нас в этом.

Война многому нас научила. Многое показала. Многое сделала с нами, изменила нас.

Война разъединяла, к сожалению, семьи, забирала сыновей и дочерей и вместе с тем объединила нас в одну большую семью. И 24 февраля мы делали выбор. И сухая, безэмоциональная правда реалий войны состоит в том, что этот выбор был разным.

Кто-то остался здесь, в Украине, кто-то побежал, кто-то был заблокирован, кто-то вывозил детей, кто-то ушел на фронт, кто-то спасал других, кто-то спасал свою семью, кто-то уехал и остался там, а кто-то уехал и вернулся домой. В Украине.

И это истории людей, истории юношей и девушек. Которые не могли сидеть дома и ушли на фронт. И те, кто не мог больше сидеть за границей, где-то далеко от дома, и вернулись. Поняв и сказав себе: "Мне не все равно. И я нужен здесь. Я нужен победе, я нужен Украине". Тот, кто доказал: я сильнее страха. Те, кто доказал: я сильнее сомнений. Ибо знаю, что однажды придется задать себе вопрос: кто я? Сделайте выбор, кем я хочу быть. Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином? И каждый знает ответ. И ответ – это Украина. Потому что украинцы сильнее вместе. Так что пора быть вместе!

И это время, которого так ждут и все те украинцы, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях. Все, кто не потерял Украину в себе. Не дал оккупировать свои головы, свои сердца. Все, кто хранит Украину в своих детях. Берег наш флаг. Верю в возвращение Украины. Знает, что все ожидания не зря. И я хочу, чтобы вы почувствовали нашу благодарность вам за это. И помнили: без каждого из вас Украина будет неполной, неполноценной.

И сегодня мы вместе встречаем Новый год. По нашему времени. И ровно в 12 мы будем вместе петь наш гимн – гимн Украины. С любовью к Украине. И эта любовь – сильнее оккупации. Эта любовь к Украине – движущая сила, которой так боятся захватчики. И Крым, Донбасс, Луганщина, Бердянск, Мелитополь, Мариуполь – все наши – знайте: враги действительно вас очень сильно боятся. Не международных организаций с политическими призывами, а украинского духа доказывающих украинских людей доказывают и докажут, что мы сильнее. За неволю. Сильнее врага. Сильнее этой войны. Потому что мы – такой народ.

И такой народ вдохновляет – вы видите – весь мир. И такое государство хотят видеть в европейской семье. Это подтверждает решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС. Решение, к которому другие идут десятилетиями. Решение, в которое когда-то было сложно поверить, о котором скептики говорили: "Это нескоро, это не завтра, почти невозможно. Не надейтесь, не верьте, не ждите". Но Украина образца 2023 – целенаправленная, жесткая, последовательная, решительная и упрямая. Украинцы сильнее любых блокад и вето, неверия или скепсиса. Страна, которая во время войны осуществляет сверхсложные и необходимые реформы и перемены. И как итог – страна, которую сегодня ждут в Евросоюзе. И это уже не просто слова – официальные решения, официальные документы. И этот процесс точно будет иметь логическое завершение – полноправное членство в сильной Европе. Крепкий. От Лиссабона до Луганска.

И это действительно историческая победа. И таких дипломатических побед в этом году было немало. И все они давались нам непросто. Украинская формула мира, которую уже поддержали 80 стран. Гарантии безопасности для Украины, к которым сегодня уже присоединились три десятка государств. "Зерновой коридор", о котором нам говорили: "Вы никогда не сможете без России". Нас блокировали, шантажировали, но мы находили выход. И нашли, и наш коридор работает, и сегодня им прошло около 13 миллионов тонн украинского зерна. В этом году украинцы доказывали: мы сильнее лжи, мы сильнее ИПСО. Сильнее отчаяния, раздора, уныния. Сохраняя международную поддержку Украины. Умножая ее. Открывая новые направления, новые перспективы для Украины. Проведя только за этот год 120 встреч на уровне лидеров, которые принесли нам 156 только оборонных пакетов поддержки. Еще раз доказывая: украинцы сильнее любых интриг, за все попытки ослабить мировую солидарность, расшатать коалицию наших союзников. Она же выросла. Коалиция "Петриотов", воздушная коалиция, танковая коалиция.

И отдельно я хочу поблагодарить каждую страну, которая присоединилась к коалиции по возвращению украинских детей, которых похитила Россия. Я благодарю всех наших партнеров за то, что в этом году у нас уже есть "петриоты", "айрисы", "хаймарсы", "насамсы", "гоки", "абрамсы", "леопарды" и многое другое. И наши пилоты уже овладевают F-16, и мы обязательно увидим их в нашем небе. Чтобы наши враги обязательно увидели, что такое настоящая наша ярость.

И в следующем году враг почувствует ярость отечественного производства. Наше оружие, наша техника, артиллерия, наши снаряды, наши дроны, морские "приветы" врагу и минимум миллион украинских FPV. Все, чем мы щедро будем угощать. На суше, в воздухе и, конечно, на море. На нашем Черном море. И в этом году враг как никогда раньше почувствовал: ему там не место. И наши действия в Черном море стали чёрной страницей в истории рашистского флота. Это официально могут "подтвердить" их большие десантные корабли, ракетные и патрульные корветы на морском дне. И наш Змеиный теперь без их змей и триколора.

Уважаемые украинцы, украинки!

В этом году Украина преодолела 6 тысяч тревог. Почти каждую ночь просыпалась от сирен, спускалась в укрытие, защищая своих детей от вражеских ракет и дронов. И каждую ночь, и каждый день работали наши силы ПВО, героически защищая небо Украины. Чтобы мы 6 тысяч раз могли услышать отбой. И 6 тысяч раз подняться наверх. Подняться вверх. Посмотреть в небо и этим снова доказать: украинцы сильнее террора. И сколько бы ни выпускал враг ракет, сколько бы ни было обстрелов и атак – подлых, безжалостных, массированных – в стремлении сломать нас, украинцев, запугать, сбить Украину с ног, загнать под землю, мы все равно поднимемся. Ибо тот, кто приносит на нашу землю ад, однажды увидит его из собственного окна.

676 дней назад я обращался из этого кабинета, своего рабочего места.

За моей спиной тогда был рисунок – пейзаж с видами украинской земли. Сегодня за мной – шевроны наших воинов. И каждый из них говорит и о нашей земле, и о нашем небе, и о всей нашей Украине, о наших людях, о том, что смогли, и о том, что сможем. О каждом ушедшем. И обо всех, кто борется. И обо всех, кто будет жить на этой земле. И будет гордиться тем, что украинец. Ибо весь мир будет знать: украинцы сильнее! Я желаю каждому, кто уже нашел себя в нашем общем деле, чтобы у вас рядом всегда были те, кто подставит плечо и не подставит в жизни. Я желаю каждому, кто еще колеблется, в следующем году сделать смелый выбор – защищать свою, собственную страну, работать ради нее, помогать, найти себя в собственном государстве, потому что это единственное место на земле, где все мы можем сказать о себе: мы дома.

И так же, как в прошлом 31 декабря, сегодня мы говорим: "Мы не знаем, что принесет нам новый год". Но в этом году можем добавить: "Что бы он не принес, мы будем сильнее". И сейчас я хочу сказать слова, которые до войны считались банальными, а во время войны бесценны.

Я желаю вам, вашим семьям, близким, всем родным тепла и здоровья.

Тем, у кого есть родное сердце, – пусть живут долго. Тем, кого потеряли, – пусть останутся в сердце.

Любимым – времени. Времени больше.

Детям – исполнение ваших желаний.

Всем людям – человеческого счастья.

А Украине нашей – победы и мира", – сказал президент.

Всех с Новым годом! С Годом нашей Победы!

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