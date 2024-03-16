Украинские традиции: паровые вареники с творогом
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Друзья, давайте готовить вместе со мной. Благодарю вас за то, что присоединились и помогаете в восстановлении и сохранении украинских традиций.
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Тісто:
250 мл кефіру
5 г харчової соди
20 мл рафінованої соняшникової олії
2 г солі
10 г цукру
330 г борошна
Сирна начинка
350 г сиру 5 - 9%
50 г яйця
15 г цукру
1 г солі та
ванільний цукор
В деяких регіонах України останній тиждень перед Великим постом називався "Сиропуст", в більшості місць тиждень розпочинали саме з вареників з сиром, які томили в печі зі сметаною, готували млинці, налисники з сиром, сирники. М‘ясні страви вже не їли, поступово готуючись до посту, у раціоні переважали молочні продукти, особливо сир, яйця та масло.
Страви цього тижня відрізнялись в залежності від регіону. Історія говорить, що для Правобережної України традиційними були вареники з сиром. А от млинці готували переважно на Слобожанщині.
Так воно мабуть і було. Але коментарі від вас показують, що по всій території України ми і досі готуємо всі ці страви.
Чесно кажучи, я тільки зараз дізналась, що традиційно на цьому тижні в Україні готують парові вареники з сиром. То ж ділюсь з вами своїм відмінним, неймовірно смачним рецептом. Готуйте із задоволенням та любов‘ю, збирайтесь у сімейному колі, ліпіть та куштуйте разом варенички.