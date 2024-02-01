Украинский аутентичный ужин: рецепт млечной пшенной каши с белыми грибами
Украинский аутентичный ужин: рецепт млечной пшенной каши с белыми грибами
Млечная пшенная каша с салом и белыми грибами - это вкусное и питательное блюдо, которое было популярно среди чумаков, кочевавших степями Украины. Она готовится из простых и доступных ингредиентов, но обладает неповторимым вкусом и ароматом. Это аутентичное блюдо следует вернуть на современный украинский стол. Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты:
- Пшено - 200 г
- Белые грибы – 300 г
- Сало – 100 г
- Лук – 1 шт.
- Масло сливочное – 10 г
- Соль
- Перец черный молотый
- Укроп – 2 веточки
- Мята – 10 г
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Приготовление:
- Пшено промыть в теплой воде, залить кипятком и оставить на 15 минут, чтобы не было горьким.
- Сало порезать маленькими кубиками и обжарить до румянца.
- Грибы очистить, промыть, залить крутым кипятком и нарезать кусочками. Добавить в сало и обжарить до готовности, около 10 минут.
- Лук порезать и обжарить с грибами до золотистого цвета.
- Пшено промыть до прозрачности, добавить в глубокую сковороду, залить кипящей водой в соотношении 1:1,5, посолить и поперчить. Довести до кипения и варить на среднем огне до полуготовности 10 минут.
- Добавить в кашу грибную зажарку, перемешать и запекать в духовке при температуре 180 градусов по Цельсию 30 минут.
- Перед подачей посыпать кашу измельченным укропом и мятой.
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