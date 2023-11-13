Украинское аутентичное блюдо: рецепт кулиша по-казацки из пшена

Кулиш можно назвать густым супом или жидкой кашей. Основным ингредиентом этого аутентичного украинского блюда является пшено. Кулиш да рецептом от Shuba не только очень сытный, но и полезный.

Ингредиенты:

Пшено – 220 г

Сало – 80 г

Картофель – 3 шт.

Лук – 2 шт.

Вода – 3 л

Лавровый лист – 2 шт.

Зелень – по вкусу

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Читайте также: Деруны из тыквы на сковороде: блюдо, которое удивит родных и гостей

Способ приготовления:

Промойте крупу и залейте кипятком на 30 минут, после чего промойте снова холодной водой до прозрачности.

Размельчите сало и нарежьте кубиками картофель и лук.

Сало обжарьте, добавьте лук и жарьте до золотистости.

В кастрюле нагрейте воду, добавьте зажарку, картофель и пшено.

Убавьте огонь после закипания.

Добавьте соль, перец, добавьте лавровый лист и варите до готовности.

Советуем также обратить внимание на рецепт тыквенного пирога с луком и творогом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!