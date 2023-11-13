Украинское аутентичное блюдо: рецепт кулиша по-казацки из пшена
Кулиш можно назвать густым супом или жидкой кашей. Основным ингредиентом этого аутентичного украинского блюда является пшено. Кулиш да рецептом от Shuba не только очень сытный, но и полезный.
Ингредиенты:
Пшено – 220 г
Сало – 80 г
Картофель – 3 шт.
Лук – 2 шт.
Вода – 3 л
Лавровый лист – 2 шт.
Зелень – по вкусу
Соль – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
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Способ приготовления:
Промойте крупу и залейте кипятком на 30 минут, после чего промойте снова холодной водой до прозрачности.
Размельчите сало и нарежьте кубиками картофель и лук.
Сало обжарьте, добавьте лук и жарьте до золотистости.
В кастрюле нагрейте воду, добавьте зажарку, картофель и пшено.
Убавьте огонь после закипания.
Добавьте соль, перец, добавьте лавровый лист и варите до готовности.
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