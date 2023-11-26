Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий: ожидаются снежные метели, водятся ограничения на дорогах и школах

В Украине объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Граждан предупредили о снегопадах, штормовом ветре и морозах.

Как сообщил Укргидрометцентр, 26-27 ноября ожидаются сложные погодные условия II уровня опасности. В частности, сильные снегопады возможны в Киевской, Черниговской, Черкасской и Одесской областях.

По прогнозам синоптиков, в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях ожидаются сильные мокрый снег и дождь, местами гололедица.

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"Прирост снежного покрова в указанных областях 20-30 см, местами 40-50 см; ожидаются вьюги, снежные заносы, на дорогах гололедица. В Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму пройдут значительные дожди", — сообщили в Укргидрометцентре.

Ветер значительно усилится в северных, центральных, южных областях и в Крыму. А в Одесской и Николаевской областях порывы вообще могут составить 25-30 м/с.

"Сложные погодные условия приведут к усложнению работы коммунальных и энергетических предприятий в большинстве областей страны, прекращению работы портов на побережье морей; нарушение и прекращение движения транспорта на дорогах Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей", – предупредили синоптики.

Киевская городская государственная администрация отметила, что столичные службы готовятся к ненастью, однако ситуация на дорогах также будет зависеть и от владельцев авто.

"Пожалуйста, учтите прогноз и возможные усложнения движения, по возможности отдайте предпочтение общественному транспорту. Также позаботьтесь, чтобы припаркованные вами авто не мешали работе снегоуборочной техники", – обратились к водителям в КГГА.

Въезд крупногабаритного транспорта в столицу в пиковые утренние часы ограничат.

Также в КМВА рекомендовали школам работать в смешанном формате с 27 ноября.

"Общеобразовательные учебные заведения будут работать офлайн. Однако отправлять туда детей или оставить их дома на дистанции - будут решать родители. Детские сады будут работать в обычном режиме", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве могут применять графики отключений света из-за погодных условий. По словам директора Центра исследований энергетики, сейчас очень много разных сценариев развития событий.

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