Украинцев ждет принудительная мобилизация: объяснение полковника

Будет ли принудительная мобилизация в Украине

Полковник запаса и эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк высказал свое скептическое мнение о возможности эффективного внедрения добровольного рекрутинга граждан в Вооруженные силы Украины.

По словам эксперта в интервью "BBC News Украина", украинцы, желавшие добровольно присоединиться к армии, уже сделали это, и он подвергает сомнению эффективность дальнейшего добровольного мобилизационного мероприятия.

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Кевлюк, руководивший в 2014 году мобилизацией военнообязанных на западе Украины, выразил свое понимание ситуации, отметив, что Вооруженным силам сейчас необходимы пехотинцы, а не специалисты в области информационных технологий или других сфер.

"Какова вероятность того, что айтовец выберет себе профессию штурмовика? ВСУ сейчас нужны пехотинцы. Эту войну выигрывает пехота, а не айтовцы", – отметил он.

Полковник подчеркнул, что Конституцией Украины предусмотрена обязанность защиты отечества, и эта обязанность несет принуждение.

"А долг предусматривает принуждение. Если государство не хочет принудительно обеспечить защиту самого себя, то оно наконец проиграет войну", – отметил Кевлюк.

Выразив свое отношение к добровольному рекрутингу, эксперт отметил, что этот подход "никак не решит проблему Вооруженных сил и абсолютно не улучшит ситуацию".

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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