Украинцы стали покупать меньше подержанных авто: какие модели наиболее популярны

В январе 2025 года автопарк Украины пополнился 14 тысячами подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Это на 16% меньше, чем в январе 2024г.

Наибольшую долю среди этих автомобилей составили бензиновые модели – 46,6%. Дизельные машины составили 24,4%, электромобили – 20,5%, гибриды – 4,5%, а транспорт с газобаллонным оборудованием – 4%. Об этом сообщает Укравтопром.

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Средний возраст автомобилей, получивших украинскую регистрацию в январе, составляет 10 лет.

Среди популярнейших моделей месяца лидерами стали Volkswagen Golf, Skoda Octavia и Renault Megane. Также высокий спрос имели Volkswagen Tiguan, Audi Q5, Volkswagen Passat, Nissan Leaf, Tesla Model Y, Nissan Rogue и Tesla Model 3.

Раньше мы рассказывали о штрафах для украинских водителей по радио.

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