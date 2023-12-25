Украшение новогоднего стола: Как приготовить сытный салат с гранатом

Как сделать салат с гранатом для новогоднего стола

В год Дракона 2024 на новогодний стол желательно подавать блюда с красными и оранжевыми оттенками. Салат "Дракон" идеально соответствует этой традиции, поскольку содержит гранат, яркий красный цвет.

Рецептом поделились YouTube канале Вкусно просто и доступно. Для более насыщенного вкуса можно добавить в салат измельченный чеснок или зелень.

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Ингредиенты:

Куриная грудка – 500 г

Картофель – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Грецкие орехи – 200 г

Яйца – 4 шт.

Гранат – 1 шт.

Соль

Майонез

Приготовление:

Отварите куриную грудку, остудите и нарежьте на кубики. Отварите картофель и морковь, остудите и натрите на терке. Яйца отварите вкрутую, остудите и натрите на терке. Грецкие орехи измельчите. В глубокой миске выложите слой картофеля, смажьте майонезом. Сверху выложите слой курицы, смажьте майонезом. Затем выложите слой грецких орехов, слой моркови, смажьте майонезом. Завершите салат слоем яиц, смажьте майонезом. Сверху посыпьте зернами граната.

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