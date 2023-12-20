Украшение рождественского стола: рецепт постных голубцов с картофелем

Як приготувати пісні голубці з картоплею – рецепт страви до Різдва

Голубцы получаются вкусные, сочные и аппетитные. Прекрасное блюдо к рождественскому столу. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 2 г

Картофель – 2 кг

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Лук репчатый – 6 шт

Масло подсолнечное – по вкусу

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Способ приготовления:

В кипящую подсоленную воду уложите капусту, зачищенной стороной вниз. Доведите до кипения и, аккуратно снимите с нее листики, с которых срежьте утолщение.

500 г картофеля сварите до готовности.

На мелкой терке натрите один лук и остальной сырой картофель и перемешайте.

Мелко нарежьте 5 луковиц и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Толчите в пюре сваренный картофель.

Сырой тертый картофель, жареный лук и картофельное пюре смешайте. Посолите и поперчите.

Выложите на каждый листик капусты по 1 ст. л. начинки и заворачивайте конвертиками. Плотно складывайте их в кастрюлю, прежде чем положив на дно обрезки из капусты.

Залейте голубцы водой так, чтобы она едва покрывала их. Сверху выложите оставшиеся листики капусты и накройте крышкой. Готовьте 1 час 30 минут на малом огне.

Подавайте с поджаренным луком.

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