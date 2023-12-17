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Украсить любой праздничный стол: Как приготовить пряный рождественский кекс

Игорь Романько

Как сделать рождественский кекс с пряностями

Рождественский кекс – это традиционная праздничная выпечка, встречающаяся во многих кухнях мира. Этот рецепт рождественского кекса с сухофруктами, орехами и пряностями прост в приготовлении и понравится даже начинающим кулинарам.

Рецептом поделились на сайте Shuba. Для более насыщенного вкуса можно добавить в кекс ванильный экстракт или корицу. Если вы не любите изюм, их можно заменить другими сухофруктами, например, черносливом или финиками.

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Орехи можно использовать любые, но лучше всего подойдут грецкие, фундук или миндаль. Для посыпки кекса можно использовать не только сахарную пудру, но и шоколадную глазурь или кокосовую стружку.

Ингредиенты:

  • Размягченное сливочное масло – 125 г
  • Сахар – 125 г
  • Клюква сушеная - 120 г
  • Курага – 120 г
  • Инжир сушеный – 50 г
  • Изюм - 50 г
  • Грецкие орехи – 100 г
  • Апельсин – 1 шт.
  • Бренди – 30 мл
  • Мука пшеничная – 150 г
  • Разрыхлитель - 10 г
  • Имбирь молотый – 10 г
  • Корица молотая – 5 г
  • Куриные яйца – 2 шт.
  • Сахарная пудра – 40 г

Приготовление:

  1. Апельсин промываем, вытираем досуха, натираем цедру и выжимаем сок.
  2. Сливочное масло взбиваем с сахаром до белого цвета. По одному добавляем яйца, цедру апельсина и бренди, перемешиваем.
  3. Просеянную муку смешиваем с разрыхлителем. Сухофрукты моем, сушим и нарезаем кусочками. Орехи измельчаем.
  4. Все ингредиенты смешиваем, добавляем пряности и апельсиновый сок. Замесим тесто.
  5. Тесто выкладываем в смазанную маслом форму для выпечки, разравниваем и выпекаем в разогретой до 160 °C духовке 50 минут.
  6. Затем убавляем температуру до 140 °C и выпекаем еще 30 минут.

Готовый кекс охлаждаем, посыпаем сахарной пудрой и подаем на стол.

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