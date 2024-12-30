Украсит вас праздничный стол: рецепт салата с тунцом без майонеза
На новогоднем столе все чаще появляются легкие салаты без мяса, прекрасно дополняющие основные блюда и не перегружающие организм. РБК-Украина предлагает простой рецепт изысканного салата с тунцем.
Ингредиенты:
- тунец консервированный – 160 г
- яйца – 3 штуки
- помидоры – 150 г
- кукуруза консервированная – 2 столовые ложки
- оливки черные – половина банки
- лук красный – 1 штука
- листья салата – 5-6 штук
- оливковое масло – 2 столовые ложки
- соевый соус – 1 столовая ложка
- горчица дижонская – 2 чайные ложки
Приготовление:
- Помойте и обсушите листья салата, выложите его основой на тарелку
- Сварите яйца вкрутую и нарежьте ломтиками
- Помидоры нарежьте тонкими ломтиками
- Слейте жидкость из кукурузы и тунца
- Выложите на листья салата кукурузу, помидоры, яйца и тунец.
- Нарежьте красный лук кольцами
- Украсьте салат кольцами лука и оливками
Заправка: смешайте оливковое масло, соевый соус и дижонскую горчицу. Полите салат непосредственно перед подачей.
Этот легкий и питательный салат станет прекрасной альтернативой традиционным майонезным закускам на праздничном столе.
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