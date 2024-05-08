Украсят клумбу и не требуют много ухода: какие цветы посадить в саду

Мечтаете о пышной и живописной клумбе, но пугаетесь хлопот с уходом? Не беда! Королевский садовник Джек Стоукс делится секретами, которые цветы не нуждаются в особом внимании, но и дарят множество радости.

Клематис

Это удивительное растение станет настоящим украшением вашей клумбы или сада. Она не только обильно цветет, но и стремительно заплетает заборы, беседки и другие опоры. Джек Стоукс рекомендует обратить внимание на белые или розовые сорта клематиса, неприхотливые в уходе, но дающие невероятную красоту.

Гортензия Анабель

Эта пышная красавица станет настоящей жемчужиной вашей клумбы. Она неприхотлива к условиям выращивания, быстро разрастается, заполняя пустые пространства. А пышные белые соцветия гор

Лаванда

Очаровательная лаванда – это не только эстетическое наслаждение, но и приятный аромат, который наполнит ваш сад. Это неприхотливое растение не нуждается в постоянном поливе, а его прекрасный запах привлекает пчел, что важно для опыления других цветов. Утонченный и элегантный вид лаванды идеально дополнит любую клумбу. Усадите ее на солнечном, сухом месте, и она будет радовать вас в течение многих лет.

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Рудбекия

Этот солнечный цветок не нуждается в особом уходе, но и дарит обильное цветение на протяжении всего лета.

Ахиллея

Это выносливое растение не боится ни жары, ни засухи. Ее яркие соцветия украсят вашу клумбу с ранней весны до поздней осени.

Напомним, мы уже писали, как сделать вертикальные клумбы у себя дома.

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