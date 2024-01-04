'Україномовний' или 'українськомовний': Телеведущий объяснил, как правильно говорить

Многие не знают, как правильно назвать передачу на украинском языке, или человека, который пользуется украинским. Часто возникает ошибка между словами "україномовний" или "українськомовний".

Телеведущий и коуч по риторике Максим Прудеус объяснил, что только один из этих вариантов правильный, и это "українськомовний". Об этом он рассказал в своем видео.

"Язык – украинский, значит человек, который им пользуется – является "українськомовною". Вы же не называете людей, знающих русский "росіємовними", правда?" – отметил Прудеус.

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Он добавил, что так же неправильно и употреблять слова "англомовний" и "чехомовний". Вместо этого правильно говорить – "англійськомовний", "чеськомовний" и т.д.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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