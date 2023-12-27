Укрепляет иммунитет и повышает эластичность кожи: почему следует регулярно употреблять костный бульон

Бульон из костей – это не просто вкусное блюдо, но и источник полезных веществ. Он содержит коллаген, глицин, глюкозамин и хондроитин, а также другие минералы и микроэлементы.

Об этом пишет ТСН.

Читайте также: Чай или кофе: какой напиток лучше подходит для завтрака или ужина

Полезные свойства бульона из костей

Укрепляет кости и суставы. Коллаген – это белок, отвечающий за эластичность и прочность соединительной ткани, включая кости и суставы. Бульон из костей является богатым источником коллагена, поэтому помогает поддерживать здоровье костей и суставов.

Улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Коллаген также необходим для здоровья кожи, волос и ногтей. Бульон из костей может помочь улучшить состояние этих тканей.

Укрепляет иммунитет. Глицин – это аминокислота, которая обладает противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами. Бульон из костей является богатым источником глицина, поэтому он может помочь укрепить иммунитет.

Уменьшает воспаление. Глюкозамин и хондроитин – это вещества, помогающие уменьшить воспаление в суставах. Бульон из костей является богатым источником этих веществ, поэтому может помочь людям с ревматоидным артритом и другими заболеваниями суставов.

Улучшает качество сна. Глицин также способствует лучшему сну. Бульон из костей может помочь людям, страдающим бессонницей или другими нарушениями сна.

Снимает боль. Глицин также обладает обезболивающими свойствами. Бульон из костей может помочь уменьшить боли в мышцах, суставах и голове.

Повышает метаболизм. Глицин может помочь увеличить метаболизм. Бульон из костей может помочь людям, желающим похудеть или поддерживать здоровый вес.

Напомним, мы уже писали, какие пять продуктов, которые значительно улучшают состояние кожи.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !