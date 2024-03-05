Укрепляет иммунитет и улучшает память: почему следует регулярно употреблять корицу

Корицу мы привыкли видеть молотой, но на самом деле это кора дерева. Родиной этой популярной специи является Шри-Ланка, где ее до сих пор культивируют. Богата витаминами А, С, Е, К, группы В и минеральными веществами, корица обладает целебными свойствами для нашего здоровья.

Благодаря антиоксидантам она помогает при диабете II типа, укрепляет иммунитет, улучшает память, действует как антибиотик. Эта специя также способствует быстрому похудению, ведь способна разгонять метаболизм. Об этом пишет ТСН.

Расскажем, почему врачи рекомендуют употреблять корицу и что она лечит.

Лечебные свойства корицы и употребление

Корица содержит калий, железо, медь, селен, цинк, марганец, поэтому оказывает противовоспалительное и кровоостанавливающее действие.

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При простуде. Смесь меда и корицы – эффективное средство от гриппа, повышает иммунитет, борется с вирусами, снимает головную боль. Смешать 1⁄4 ч.л. корицы и 1 ст.л. меда, употреблять 3 раза в день.

Антисептик. Раньше корицей обрабатывали раны, поскольку она предупреждает инфекции и способствует заживлению кожи.

Лечит рак и сердечно-сосудистые заболевания. Корица токсична для раковых клеток и снижает уровень холестерина, предотвращая тромб.

Отлаживает работу кишечника, устраняет метеоризм и боли в желудке.

Для женщин во время ПМС и менопаузы. Помогает от боли, слабости благодаря хрому, марганцу и кальцию.

Активно сжигает калории. 1 ч.л. снижает сахар в еде на 30%. Можно добавлять в каши, смузи, чаи для похудения.

Противопоказания к употреблению корицы

Нельзя употреблять во время беременности из-за риска сокращений матки. А также при низком сворачивании крови и повышенном давлении, поскольку корица ее разжижает. Суточная норма – до 6 г, в больших дозах специя токсична.

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