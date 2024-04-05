Получите пышные и густые кустики укропа благодаря простым хитростям: советы огородников

Успешное выращивание укропа требует правильного питания, что способствует здоровому росту и развитию. Есть простые и эффективные способы подкормки, которые могут существенно улучшить урожайность укропа.

Как сообщили специалисты, первым шагом является опрыскивание кустов укропа нашатырным спиртом. Это вещество содержит необходимое количество азота, способствующее увеличению массы зелени укропа.

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Кроме того, благодаря аммиаку он лучше усваивается растением. Для приготовления такого удобрения нужно растворить чайную ложку аммиака в литре воды и опрыскивать им укроп.

Вторым эффективным способом является добавление золы, содержащей калий и фосфор – необходимые компоненты для отличного роста укропа. Для подготовки раствора золы берем ведро воды, растворяем столовую ложку нашатыря и стакан золы. Полученный раствор цедим и пульверизуем укроп. Первый полив растений производим через 7 дней после посадки, а повторяем процедуру через 7-10 дней.

Эти эффективные методы подкормки помогут вам вырастить здоровый и пышный укроп, который порадует вас своим вкусом и урожайностью.

Напомним, ранее огородники назвали овощи, которые нельзя сажать на месте свеклы.

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