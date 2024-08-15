Улитки исчезнут из сада благодаря простому лайфхаку: совет от садоводов
Улитки могут нанести немало вреда для растений и цветов в саду. Однако средства для изгнания этих вредителей не будут стоить очень много.
В то же время эксперты поделились дешевым средством, которое поможет избавиться от улиток. Об этом сообщает Express.co.uk.
Некоторые садоводы обращаются к пиву, чтобы изгнать медленных вредителей из растений. Однако круг работает так же хорошо, а также является более безопасной альтернативой пестицидам или яду.
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Для самодельной ловушки понадобится пустая бутылка или миска, и круги. Заполните низкую миску Coca-Cola и оставьте ее в саду на ночь.
Улиток привлечет сахар в газировке и заманит их в чашу. Затем улитки попадут в сладкий напиток и погибнут.
Сделайте небольшую ямку в земле у растений, которые улитки больше всего любят в саду, затем закопайте небольшую миску, чтобы была видна только жидкость в миске.
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