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Улучшает метаболизм и уменьшает воспаление: почему нужно добавлять пшено в чай.

Цихоцкая Мария

Улучшает метаболизм и уменьшает воспаление: почему нужно добавлять пшено в чай.

Чай с пшеном – это не просто вкусный напиток, но и источник пользы для организма.

Он обладает следующими свойствами:

  • Противовоспалительное: Помогает при простуде, болях в горле и других воспалительных процессах.
  • Мочегонная: выводит из организма лишнюю жидкость, токсины и шлаки.
  • Иммуноукрепляющая: Укрепляет защитные силы организма и делает его более устойчивым к инфекциям.
  • Нормализует работу желудочно-кишечного тракта: Улучшает пищеварение, помогает при диарее и запорах.
  • Снижает уровень сахара в крови Рекомендуется людям с сахарным диабетом.
  • Снижает артериальное давление: Полезно для людей с гипертонией.
  • Улучшает состояние кожи, волос и ногтей: Благодаря витаминам и микроэлементам, содержащимся в пшене.
  • Укрепляющий кости: Благодаря содержанию кальция и фосфора.

Об этом пишет Радиотрек.

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Приготовление чая с пшеном:

  • Обжарьте пшено: Это придаст чаю приятный аромат и немного изменит его вкус.
  • Смешайте пшено с гранулированным чаем: Пропорции можно выбирать по своему вкусу.
  • Залейте смесь крутым кипятком: На одну ложку смеси используйте 200 мл воды.
  • Настаивайте 5-7 минут: Не дольше, чтобы чай не стал терпким.

Дополнительные советы:

  • Можно добавить в чай мед, лимон, сухофрукты или орехи по вкусу.
  • Чай с пшеном можно пить как горячим, так и холодным.
  • Этот напиток особенно полезен зимой, когда организму требуется дополнительная поддержка.

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