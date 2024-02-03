Улучшает не только здоровье, но и настроение: Ученые назвали полезный фрукт, который следует добавить в ежедневный рацион

Этот зеленый пушистый фрукт не только вкусен, но и невероятно полезен. Исследования показали, что употребление киви может улучшить ваше настроение и жизненный тонус уже через несколько дней!

Ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии провели исследование, в котором люди с низким уровнем витамина С ежедневно ели два киви, принимали добавку витамина С или плацебо.

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Киви также богат другими витаминами и минералами, такими как витамин Е, калий, магний и клетчатка. Он также является хорошим источником антиоксидантов, которые могут помочь защитить организм от повреждений, вызванных свободными радикалами.

Те, кто ел киви, почувствовали значительное улучшение настроения и жизненной силы уже через 4 дня! Эффект длился несколько недель, достигая пика через 14-16 дней.

Ученые считают, что это связано с высоким содержанием витамина С, фолиевой кислоты и калия в киви. Эти питательные вещества играют немаловажную роль в работе мозга и нервной системы.

Профессор Тамлин Коннер, соавтор исследования, говорит: "Наши результаты показывают, что киви может быть эффективным и доступным способом улучшить психическое благополучие. Это хорошее напоминание, что то, что мы едим, может оказать большое влияние на наше самочувствие."

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