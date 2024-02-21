Улучшает пищеварение и поддерживает здоровье кишечника: почему следует регулярно употреблять луковую шелуху.

Обычно луковичные шелухи либо выбрасывают, либо используют как удобрение. Каждый год отдельные хозяйки берут его для крашения писанок на Пасху.

Однако мало кто знает, что у него есть целый ряд полезных свойств для здоровья. Поэтому шелуху от лука не стоит выбрасывать.

Об этом сообщает издание "Times of India".

Уникальный состав

Часто незаслуженно отброшенная шелуха богата пищевыми волокнами, способствует пищеварению и поддержанию здоровья кишечника. Оно также содержит флавоноид кверцетин с мощными антиоксидантными качествами, полезными для сердечно-сосудистой системы и предотвращения воспалений.

Кроме того, в шелухе присутствуют витамины А и С, кальций и калий, усиливающие иммунитет, зрение, прочность костей и поддерживающие водно-солевой баланс.

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Антиоксидантное действие

Благодаря содержанию флавоноидов, шелуха проявляет высокие антиоксидантные свойства. Эти вещества нейтрализуют вредные свободные радикалы в организме, уменьшая окисление и риск развития сердечных заболеваний и рака.

Противовоспалительный эффект

Кверцетин и другие фитосоединения оказывают выраженное противовоспалительное действие. Употребление настоев или экстрактов помогает облегчить симптомы воспалительных заболеваний, включая артрит и проблемы с кишечником.

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