Улучшает работу иммунной системы и борется с камнями в почках: почему следует регулярно пить березовый сок
Улучшает работу иммунной системы и борется с камнями в почках: почему следует регулярно пить березовый сок
Березовый сок – это не просто освежающий напиток, но и настоящий амбар витаминов и микроэлементов. Он богат кальцием, натрием, железом, а также витаминами группы B, C и PP. Благодаря своему уникальному составу березовый сок оказывает целебное влияние на организм человека. Об этом пишет Радиотрек.
Читайте также: Новое исследование выявило эффективность киви в борьбе с тромбозом
Вот некоторые его полезные свойства:
- Улучшает работу иммунной системы благодаря высокому содержанию витамина C березовый сок помогает организму бороться с инфекциями и вирусами.
- Благоприятно влияет на работу желудочно-кишечного тракта: сок нормализует кислотность желудка, улучшает пищеварение и перистальтику кишечника.
- Обладает мочегонным действием: березовый сок помогает выводить из организма токсины, шлаки и лишнюю жидкость.
- Улучшает обмен веществ: сок стимулирует метаболизм, что может помочь в борьбе с избыточным весом.
- Укрепляет волосы и ногти: благодаря содержанию витаминов и минералов березовый сок делает волосы и ногти более крепкими и здоровыми.
- Улучшает общее состояние организма: березовый сок помогает при усталости, апатии, весеннем авитаминозе.
Важно помнить:
- Березовый сок нельзя употреблять людям с сахарным диабетом, аллергией на березу, а также с острыми заболеваниями почек и мочевыводящих путей.
- Перед употреблением березового сока рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.
Как правильно пить березовый сок:
- Лучше всего пить свежесобранный сок.
- Рекомендуется начинать с небольших количеств – 100-200 мл в день, постепенно увеличивая дозу до 1-2 литров в день.
- Пить березовый сок лучше за 30 минут до еды.
- Хранить сок в холодильнике не больше 2-3 суток.
Напомним, мы уже писали, какую пользу несут бананы для здоровья.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!