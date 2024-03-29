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Улучшает работу иммунной системы и борется с камнями в почках: почему следует регулярно пить березовый сок

Цихоцкая Мария

Улучшает работу иммунной системы и борется с камнями в почках: почему следует регулярно пить березовый сок

Березовый сок – это не просто освежающий напиток, но и настоящий амбар витаминов и микроэлементов. Он богат кальцием, натрием, железом, а также витаминами группы B, C и PP. Благодаря своему уникальному составу березовый сок оказывает целебное влияние на организм человека. Об этом пишет Радиотрек.

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Вот некоторые его полезные свойства:

  • Улучшает работу иммунной системы благодаря высокому содержанию витамина C березовый сок помогает организму бороться с инфекциями и вирусами.
  • Благоприятно влияет на работу желудочно-кишечного тракта: сок нормализует кислотность желудка, улучшает пищеварение и перистальтику кишечника.
  • Обладает мочегонным действием: березовый сок помогает выводить из организма токсины, шлаки и лишнюю жидкость.
  • Улучшает обмен веществ: сок стимулирует метаболизм, что может помочь в борьбе с избыточным весом.
  • Укрепляет волосы и ногти: благодаря содержанию витаминов и минералов березовый сок делает волосы и ногти более крепкими и здоровыми.
  • Улучшает общее состояние организма: березовый сок помогает при усталости, апатии, весеннем авитаминозе.

Важно помнить:

  • Березовый сок нельзя употреблять людям с сахарным диабетом, аллергией на березу, а также с острыми заболеваниями почек и мочевыводящих путей.
  • Перед употреблением березового сока рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.

Как правильно пить березовый сок:

  • Лучше всего пить свежесобранный сок.
  • Рекомендуется начинать с небольших количеств – 100-200 мл в день, постепенно увеличивая дозу до 1-2 литров в день.
  • Пить березовый сок лучше за 30 минут до еды.
  • Хранить сок в холодильнике не больше 2-3 суток.

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