Улучшают метаболизм и способствуют похудению: топ – 9 продуктов, которые следует включить в рацион

Желание есть и худеть знакомо многим, особенно в преддверии лета. Но просто есть что-то специфическое и худеть – это утопия.

Похудение требует комплексного подхода:

Уменьшение потребленных калорий

Соблюдение диеты, например, средиземноморской

Физическая активность

Консультация с диетологом

Однако существуют продукты, которые:

Не способствуют набору веса

Улучшают метаболизм

Дополняют другие меры по похудению

Об этом отмечает известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

Читайте также: Три варианта вкусного ужина, которые помогут похудеть

Вот их список:

Жирная рыба:

Источник высококачественного белка, дающий ощущение сытости и ускоряющий метаболизм.

Содержит омега-3 жирные кислоты, способствующие похудению.

Рекомендовано 2 порции в неделю

Яйца:

Исследования показывают, что яичный завтрак уменьшает чувство голода в течение нескольких часов.

Белок яиц повышает скорость метаболизма на 20-35%.

Рекомендовано 1-2 яйца в день или 2-3 раза в неделю

Ягоды:

Низкокалорийный продукт, богатый витаминами и минералами.

Обеспечивают ощущение сытости больше, чем сладкая закуска

Содержат меньше фруктозы, чем фрукты

Свежие и замороженные ягоды обладают одинаковым эффектом.

Лиственная зелень:

Содержит клетчатку и питательные вещества, которые дают ощущение сытости и обеспечивают водный баланс.

Полезна для пищеварения, иммунной системы и других аспектов здоровья

Крестоцветные овощи:

Богатые клетчаткой, белок, витамины и минералы

Повышают метаболизм и дают ощущение сытости.

Примеры: брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста

Кисломолочный творог:

Содержит много белка и кальция

Помогает надолго сохранить чувство сытости

Авокадо:

Содержит здоровые жиры, клетчатку, витамины и антиоксиданты

Помогает усваивать другие важные витамины

Важно употреблять в меру

Напомним, названы 5 главных лайфхаков для быстрого похудения.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !