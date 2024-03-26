Улучшают метаболизм и способствуют похудению: топ – 9 продуктов, которые следует включить в рацион
Улучшают метаболизм и способствуют похудению: топ – 9 продуктов, которые следует включить в рацион
Желание есть и худеть знакомо многим, особенно в преддверии лета. Но просто есть что-то специфическое и худеть – это утопия.
Похудение требует комплексного подхода:
- Уменьшение потребленных калорий
- Соблюдение диеты, например, средиземноморской
- Физическая активность
- Консультация с диетологом
Однако существуют продукты, которые:
- Не способствуют набору веса
- Улучшают метаболизм
- Дополняют другие меры по похудению
Об этом отмечает известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.
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Вот их список:
Жирная рыба:
- Источник высококачественного белка, дающий ощущение сытости и ускоряющий метаболизм.
- Содержит омега-3 жирные кислоты, способствующие похудению.
- Рекомендовано 2 порции в неделю
Яйца:
- Исследования показывают, что яичный завтрак уменьшает чувство голода в течение нескольких часов.
- Белок яиц повышает скорость метаболизма на 20-35%.
- Рекомендовано 1-2 яйца в день или 2-3 раза в неделю
Ягоды:
- Низкокалорийный продукт, богатый витаминами и минералами.
- Обеспечивают ощущение сытости больше, чем сладкая закуска
- Содержат меньше фруктозы, чем фрукты
- Свежие и замороженные ягоды обладают одинаковым эффектом.
Лиственная зелень:
- Содержит клетчатку и питательные вещества, которые дают ощущение сытости и обеспечивают водный баланс.
- Полезна для пищеварения, иммунной системы и других аспектов здоровья
Крестоцветные овощи:
- Богатые клетчаткой, белок, витамины и минералы
- Повышают метаболизм и дают ощущение сытости.
- Примеры: брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста
Кисломолочный творог:
- Содержит много белка и кальция
- Помогает надолго сохранить чувство сытости
Авокадо:
- Содержит здоровые жиры, клетчатку, витамины и антиоксиданты
- Помогает усваивать другие важные витамины
- Важно употреблять в меру
Напомним, названы 5 главных лайфхаков для быстрого похудения.
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