Улучшит качество почвы и положительно повлияет на урожай: как использовать лимонную кислоту на огороде и в саду

Лимонная кислота – это не только ингредиент для выпечки и консервации. Ее полезные свойства нашли широкое применение в садоводстве.

Используя лимонную кислоту, вы можете улучшить рост и развитие ваших растений, а также получить более обильный урожай. Главное – правильно ее использовать. Об этом пишет УНИАН.

Какие овощи можно удобрять лимонной кислотой?

Перцы: раствор лимонной кислоты стимулирует рост перцев и способствует формированию крупных плодов.

раствор лимонной кислоты стимулирует рост перцев и способствует формированию крупных плодов. Огурцы: лимонная кислота помогает огурцам лучше усваивать питательные вещества из почвы, что приводит к увеличению урожая.

Помидоры: подкормка лимонной кислотой делает помидоры более устойчивыми к болезням и улучшает их вкус.

подкормка лимонной кислотой делает помидоры более устойчивыми к болезням и улучшает их вкус. Чеснок: лимонная кислота помогает чесноку лучше расти и формировать большие головки.

Как приготовить лимонную кислоту для полива?

Для приготовления раствора вам понадобится:

1 столовая ложка лимонной кислоты

10 литров воды

Просто растворите лимонную кислоту в воде. Этим раствором можно поливать растения под корень, а также опрыскивать их по листьям.

Несколько советов:

Повторять полив лимонной кислотой можно не чаще раза в 10-14 дней.

Перед поливом рекомендуется разрыхлить почву.

Не используйте лимонную кислоту в жаркую и солнечную погоду.

Лимонная кислота для клубники

Клубника любит кислую почву. Если ваша почва щелочная, то подкормка лимонной кислотой поможет улучшить ее кислотность и, как следствие, увеличить урожай ягод.

Приготовление раствора для клубники:

1/2 чайной ложки лимонной кислоты

2 литра воды

Полейте этим раствором почву вокруг кустов клубники.

Лимонная кислота для комнатных растений и клумбы

Лимонная кислота также может использоваться для подкормки комнатных растений и цветов на клумбе.

Приготовление раствора для комнатных растений и цветов:

1 чайная ложка лимонной кислоты

5 литров воды

Поливайте этим раствором почву в горшках или на клумбе.

Помните:

Раствор лимонной кислоты следует готовить перед использованием.

Не используйте лимонную кислоту слишком часто.

Использование лимонной кислоты – это простой и доступный способ улучшить рост и развитие ваших растений, а также получить более обильный урожай.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения нуждаются в частом поливе.

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