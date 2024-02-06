Улучшит состояние кожи и избавит от синяков: как правильно пользоваться патчами

Патчи под глаза – подлинный феномен современной бьюти-индустрии. Им приписывают чудодейственные свойства: от разглаживания морщин до освещения темных кругов. Но действительно ли они так эффективны? И как правильно использовать патчи, чтобы извлечь максимум пользы?

Разобраться с этим поможет врач-косметолог Анна Кравчук.

Что такое патчи под глаза?

Патчи – это тканевые или гидрогелевые накладки, пропитанные активными компонентами. Их действие направлено на улучшение состояния кожи в зоне вокруг глаз, где она особенно тонка и чувствительна.

Какие проблемы решают патчи?

Отеки: патчи с кофеином, экстрактом конского каштана или винным экстрактом улучшают микроциркуляцию и дренаж, снимая отеки и освещая темные круги.

Морщины: антивозрастные патчи с гиалуроновой кислотой, коллагеном, ретинолом или пептидами разглаживают морщины, делая кожу более упругой.

Следы усталости: патчи с антиоксидантами и витаминами (E, C, коэнзим Q10) борются со свободными радикалами, обновляя кожу и придавая ей сияние.

Читайте также: Эти цвета прибавят лет: как лучше не красить волосы

Кому подходят патчи под глаза?

Патчи подходят женщинам в возрасте от 25 до 45 лет, стремящимся улучшить состояние кожи вокруг глаз. Их можно использовать курсом 2-3 раза в неделю.

Как правильно использовать патчи?

Очистите кожу от макияжа и загрязнений. Извлеките патчи из упаковки с помощью лопатки. Нанесите патчи на область под глазами узкой стороной к носу. Оставьте на 15-25 минут (согласно инструкции на упаковке). Снимите патчи и легко вбейте остатки жидкости в кожу. Нанесите крем для зоны вокруг глаза.

Некоторые важные моменты:

Не используйте патчи каждый день, это может привести к раздражению.

Не держите патчи на коже дольше, чем рекомендует изготовитель.

Храните открытую упаковку патчей в холодильнике.

Не используйте патчи повторно.

Перед применением патчей сделайте тест на аллергическую реакцию.

Как подобрать патчи под глаза?

При выборе патчей обратите внимание на состав активных компонентов:

Отеки: кофеин, экстракт конского каштана, винный экстракт.

Морщины: гиалуроновая кислота, коллаген, ретинол, пептиды.

Следы усталости: антиоксиданты, витамины E, C, коэнзим Q10.

Эффект от патчей:

От качественных патчей, которые подходят именно вам, вы заметите результат после первого применения:

Осветление кожи.

Снятие отеков.

Подтяжка кожи.

Блеск и свежесть в зоне вокруг глаз.

Напомним, мы уже писали, как сохранить молодость кожи.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал !