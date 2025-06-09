Умеют признавать вину: как коты извиняются перед человеком

Кошки – создания, не признающие своей вины. И не потому, что они упрямы или безразличны, просто они искренне считают, что никогда не ошибаются. А раз нет вины — нет нужды извиняться. Так устроены эти независимые пушистики.

Обычно именно человек чувствует вину перед кошкой: например, случайно наступил на хвост или прогнал со стола. Тогда хозяин начинает искать способы "загладить вину": погладить, угостить любимым лакомством, заговорить нежным тоном. Об этом пишет Ukr.media.

Для кошки же все, что она делает – правильно. Если она укусила, поцарапала или сгрызла важные документы, значит, на это были уважительные причины: вас не было долго дома, бумаги лежали не там, где надо, или вы просто не поняли ее сигнал.

Несмотря на свою "невинность", в некоторых случаях кошки таки демонстрируют поведение, похожее на прощение. Они прекрасно считывают эмоциональное состояние человека: раздражение, злоба или обида им неприятны, потому что создают дискомфорт в обычной среде.

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Чтобы вернуть мир и покой, кошка может:

осторожно подойти к хозяину и внимательно всматриваться в лицо;

мурлыкать, тереться о ноги или касаться лапкой;

лизнуть руку или щеку;

принять позу подчинения, ложась и обнажая шею;

изменить поведение — стать более спокойным или наоборот, более мягким.

Это своеобразные "переговоры о мире". Если хозяин больше не сердится, кошка уверенно возвращается к привычному ритму жизни, мол: инцидент исчерпан.

Хотя кошки не испытывают вины так, как люди, они способны улавливать наши эмоции и реагировать на них. И даже если их "извинения" не похожи на наши, они все равно находят способ помириться с нами, если мы им действительно важны.

А если нет? Тогда просто не чувствуют вины — потому что, по их мнению, были совершенно правы.

Напомним, мы уже писали, как коты распознают владельцев.

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