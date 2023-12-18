Умный дом и минимализм: какие элементы интерьера будут в тренде в 2024 году
Современные люди все больше ценят комфорт и комфорт в собственном жилище. Поэтому актуальные тренды интерьера сосредоточены на этих аспектах.
Об этом пишет Радиотрек.
Эстетический минимализм
Этот тренд не теряет своей популярности уже несколько лет. Его ценят за простоту, функциональность и эстетичность.
В 2024 году минимализм будет еще более изысканным и удобным. Дизайнеры рекомендуют использовать в интерьере натуральные материалы, тёплые оттенки и уютные текстильные элементы.
Экологический стиль
Этот тренд также будет актуален в 2024 году. Люди все больше осознают важность экологии и хотят, чтобы их жилище было гармонично с природой.
В моде будут предметы интерьера из переделанных материалов, растительные принты и оттенки, натуральные отделочные материалы.
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Умный дом
Технологический прогресс не стоит на месте, и все больше людей хотят, чтобы их жилье было разумным. Смарт дома позволяют автоматизировать много бытовых процессов, что делает жизнь более комфортной и удобной.
В 2024 году будут популярны такие разумные технологии, как:
- Автоматические системы отопления и кондиционирования
- Умные осветительные системы
- Системы видеонаблюдения
- Система безопасности
- Системы контроля доступа
Эти тренды позволят создать в своем доме стильный, комфортный и уютный интерьер, отвечающий современным требованиям.
Напомним, мы уже писали, как сделать свой интерьер более дорогим.
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