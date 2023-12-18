Умный дом и минимализм: какие элементы интерьера будут в тренде в 2024 году

Современные люди все больше ценят комфорт и комфорт в собственном жилище. Поэтому актуальные тренды интерьера сосредоточены на этих аспектах.

Об этом пишет Радиотрек.

Эстетический минимализм

Этот тренд не теряет своей популярности уже несколько лет. Его ценят за простоту, функциональность и эстетичность.

В 2024 году минимализм будет еще более изысканным и удобным. Дизайнеры рекомендуют использовать в интерьере натуральные материалы, тёплые оттенки и уютные текстильные элементы.

Экологический стиль

Этот тренд также будет актуален в 2024 году. Люди все больше осознают важность экологии и хотят, чтобы их жилище было гармонично с природой.

В моде будут предметы интерьера из переделанных материалов, растительные принты и оттенки, натуральные отделочные материалы.

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Умный дом

Технологический прогресс не стоит на месте, и все больше людей хотят, чтобы их жилье было разумным. Смарт дома позволяют автоматизировать много бытовых процессов, что делает жизнь более комфортной и удобной.

В 2024 году будут популярны такие разумные технологии, как:

Автоматические системы отопления и кондиционирования

Умные осветительные системы

Системы видеонаблюдения

Система безопасности

Системы контроля доступа

Эти тренды позволят создать в своем доме стильный, комфортный и уютный интерьер, отвечающий современным требованиям.

Напомним, мы уже писали, как сделать свой интерьер более дорогим.

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