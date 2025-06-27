Уничтожат весь урожай: какие растения нельзя сажать вблизи помидоров

Если вы хотите, чтобы ваши помидоры росли крепкими и здоровыми, следует не только правильно за ними ухаживать, но и тщательно выбирать, что сажать рядом. Некоторые культуры могут стать отличными "соседями" для томатов, однако другие способны подавлять их рост.

Есть конкретные растения, мешающие развитию томатов, если разместить их слишком близко. Об этом пишет издание Martha Stewart.

Растения, которых лучше избегать рядом с помидорами:

Фенхель

Это аллелопатическое растение выделяет в почву вещества, тормозящие рост других культур. Эксперт Кэрри Спунморе советует не сажать фенхель рядом с томатами, ведь он способен серьезно снижать их жизнеспособность.

Капуста

Капуста и другие крестоцветные (брюссельская капуста, репа и др.) конкурируют с помидорами за питательные вещества и свет. Их крупные листья могут затенять томаты, лишая их необходимых условий для роста.

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Стручковая фасоль

Хотя в некоторых рекомендациях ее называют совместной культурой, эксперты предостерегают: быстрый рост фасоли может создать тень и снизить доступ света к томатам, а также "оттягивать" на себя воду и питательные вещества.

Укроп

На первый взгляд хорошая трава-компаньон. Но со временем, когда укроп созревает, он начинает извлекать из почвы полезные элементы, мешая развиваться корневой системе томатов.

Кукуруза

Из-за высокого роста она создает тень, препятствуя нормальному солнечному освещению помидоров.

Окра (гомбо)

Раскидистые листья этой культуры могут блокировать солнце, необходимое помидорам для роста и формирования плодов.

Картофель

Поскольку обе культуры относятся к пасленовым, они подвержены одним и тем же заболеваниям (например, фитофторозу) и вредителям. Соседство только усугубляет риск заражения.

Брокколи

Это растение нуждается в много питательных веществ из почвы, и в условиях ограниченного пространства оно легко "превосходит" помидоры в этой конкуренции.

Цветная капуста

Привлекает вредителей (капустных червей, тлей), которые могут перейти и на томаты. Также интенсивно истощает почву.

Баклажаны

Как и картофель, баклажаны – родственники помидоров. Они не только соревнуются за ресурсы, но могут быть источником распространения грибковых болезней, в частности фитофтороза.

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