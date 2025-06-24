Уничтожит весь урожай: как защитить малину от долгоносика
Малина – одна из самых любимых летних ягод, однако ее урожай часто оказывается под угрозой из-за малинового долгоносика. Этот небольшой жук способен нанести значительный урон: он повреждает бутоны, цветы и завязи, что приводит к потере части ягод.
В период цветения применять химические средства опасно – они могут повредить не только растениям, но и полезным насекомым. Именно поэтому надежной альтернативой становятся проверенные народные методы, о которых сообщает УНИАН.
Кто такой малиновый долгоносик
Это небольшой темно-серый или черный жук с характерным хоботком. Самки откладывают яйца в бутоны малины, и со временем появляются личинки, которые уничтожают урожай. Если вовремя не принять меры, долгоносик может существенно снизить урожайность кустов.
Народные средства против вредителя
Чеснок настой Измельчите 200 г чеснока, залейте 1 литром воды и оставьте настаиваться в сутки. Полученным раствором опрыскивайте малину – резкий запах эффективно отпугивает вредителя.
Отвар полыни Килограмм свежей полыни залейте 3 литрами воды, доведите до кипения, варите 10 минут. После охлаждения и процежения доведите объем до 10 л. Этот горький настой неприятен для долгоносиков, и они обходят растения.
Горчичный раствор 100 г сухой горчицы растворите в 3 литрах теплой воды. Полученным раствором обрабатывайте кусты – горчица обладает отпугивающими свойствами.
Читайте также: 10 простых советов для начинающих в огородничестве: как создать собственный органический сад
Дополнительные способы профилактики
- Природные отпугиватели: Посыпайте землю около кустов древесной золой, сажайте рядом бархатцы, календулы или чеснок – эти растения не нравятся вредителям.
- Природные враги вредителей: Привлекайте в сад птиц (воробьев, синиц) и полезных насекомых (жужелиц), устанавливая кормушки, поилки или домики. Они помогают естественно снизить количество вредителей.
- Правильное время обработки: Эффективнее всего опрыскивать растения рано утром или вечером в сухую погоду без жары — так средства будут действовать дольше.
- Осенняя уборка: Не забывайте осенью убирать опавшие листья, обрезать старые побеги и уничтожать потенциальные места зимовки вредителей.
Напомним, мы уже писали, чем подкармливать морковь в июне.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!