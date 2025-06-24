Уничтожит весь урожай: как защитить малину от долгоносика

Малина – одна из самых любимых летних ягод, однако ее урожай часто оказывается под угрозой из-за малинового долгоносика. Этот небольшой жук способен нанести значительный урон: он повреждает бутоны, цветы и завязи, что приводит к потере части ягод.

В период цветения применять химические средства опасно – они могут повредить не только растениям, но и полезным насекомым. Именно поэтому надежной альтернативой становятся проверенные народные методы, о которых сообщает УНИАН.

Кто такой малиновый долгоносик

Это небольшой темно-серый или черный жук с характерным хоботком. Самки откладывают яйца в бутоны малины, и со временем появляются личинки, которые уничтожают урожай. Если вовремя не принять меры, долгоносик может существенно снизить урожайность кустов.

Народные средства против вредителя

Чеснок настой Измельчите 200 г чеснока, залейте 1 литром воды и оставьте настаиваться в сутки. Полученным раствором опрыскивайте малину – резкий запах эффективно отпугивает вредителя.

Отвар полыни Килограмм свежей полыни залейте 3 литрами воды, доведите до кипения, варите 10 минут. После охлаждения и процежения доведите объем до 10 л. Этот горький настой неприятен для долгоносиков, и они обходят растения.

Горчичный раствор 100 г сухой горчицы растворите в 3 литрах теплой воды. Полученным раствором обрабатывайте кусты – горчица обладает отпугивающими свойствами.

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Дополнительные способы профилактики

Природные отпугиватели: Посыпайте землю около кустов древесной золой, сажайте рядом бархатцы, календулы или чеснок – эти растения не нравятся вредителям.

Посыпайте землю около кустов древесной золой, сажайте рядом бархатцы, календулы или чеснок – эти растения не нравятся вредителям. Природные враги вредителей: Привлекайте в сад птиц (воробьев, синиц) и полезных насекомых (жужелиц), устанавливая кормушки, поилки или домики. Они помогают естественно снизить количество вредителей.

Привлекайте в сад птиц (воробьев, синиц) и полезных насекомых (жужелиц), устанавливая кормушки, поилки или домики. Они помогают естественно снизить количество вредителей. Правильное время обработки: Эффективнее всего опрыскивать растения рано утром или вечером в сухую погоду без жары — так средства будут действовать дольше.

Эффективнее всего опрыскивать растения рано утром или вечером в сухую погоду без жары — так средства будут действовать дольше. Осенняя уборка: Не забывайте осенью убирать опавшие листья, обрезать старые побеги и уничтожать потенциальные места зимовки вредителей.

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