Уничтожьте, чтобы уберечься от несчастья: Почему нельзя выбрасывать старый кошелек

Когда вы решаете избавиться от своего старого кошелька, важно знать, как это сделать должным образом, чтобы не принести отрицательную энергию в свое благополучие и финансы.

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Согласно примете, существует несколько советов по утилизации старого кошелька, чтобы обеспечить себе гармонию и успех. Эти советы помогут вам избавиться от старого кошелька и обеспечить себе позитивное финансовое будущее, передает Ukr.Media.

Прежде чем избавиться от старого кошелька, купите себе новый. Это важно, поскольку новый кошелек будет символизировать начало нового этапа в вашей жизни. Прежде чем утилизировать старый кошелек, внимательно осмотрите его. Если он грязный, поврежденный или имеет дыры, это может указывать на негативное финансовое положение. В таком случае важно избавиться от него как можно быстрее. Для правильной утилизации старого кошелька используйте два способа: сожгите его или закопайте в землю. Считается, что энергия огня и земли очистит кошелек от негатива. Для того чтобы избежать накопления негативной энергии, рекомендуется менять свой кошелек каждый год. Таким образом, вы обеспечите себе стабильное финансовое положение. Прежде чем утилизировать старый кошелек, убедитесь, что вы перенесли все деньги и личные вещи из него. Деньги из старого кошелька лучше потратить или инвестировать. Завершите процесс утилизации, обернув кошелек в черную ткань и произнеся специальный заказ, в котором вы можете выразить свои желания. При утилизации кошелька с отрицательной энергией концентрируйтесь на том, что негативность покинет вас. После завершения обряда отойдите от места утилизации без поворотов. Так вы поможете себе начать новый этап в жизни и привести в гармонию свое финансовое благополучие.

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