Уничтожьте весь урожай: что нельзя сажать у моркови

Морковь, хоть и считается неприхотливой, все же чувствительна к соседям. Неправильно подобранные растения рядом могут замедлить рост и испортить вкусовые качества — корнеплоды становятся мелкими, горькими и деформированными.

Есть ряд культур, которые категорически не стоит высаживать вблизи моркови. Об этом пишет ТСН.

Какие растения не стоит высаживать рядом с морковью:

Хрен

Его мощная корневая система буквально высасывает влагу и питательные вещества из почвы. К тому же хрен выделяет вещества, тормозящие развитие других культур. В результате морковь рядом с ним растет искривленной, тонкой и горькой. Лучше всего держать хрен как можно дальше, даже за пределами соседних грядок.

Свекла

Морковь и свекла имеют одинаковые запросы к микроэлементам, в частности, азоту, фосфору и калию. Однако свекла усваивает их быстрее, оставляя моркови скудные остатки. Это сказывается на качестве урожая – корнеплоды моркови получаются слабыми и малыми.

Укроп

Несмотря на популярность высевать укроп в междурядье, для моркови это не самое лучшее соседство. Укроп быстро растет, активно потребляет влагу и микроэлементы, а его эфирные масла тормозят рост моркови. Это может привести к медленному развитию и ухудшению вкуса овоща.

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Петрушка

Оба растения принадлежат к семейству зонтичных, а значит, имеют общих вредителей и болезни. Высаживая их рядом, вы рискуете потерять урожай из-за активного распространения, в частности морковной мухи.

Сельдерей

Ее эфирные масла с резким запахом могут стать стрессом для моркови. Это соседство негативно влияет на вкус и форму корнеплодов – они становятся мелкими, горькими и безобразными. Чтобы этого избежать, сельдерей следует держать подальше.

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