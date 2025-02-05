Уникальны по своей природе: топ самых древних пород кошек

Некоторые породы кошек существуют уже тысячи лет, сохраняя свою уникальность и наследие. Современную жизнь без этих грациозных животных трудно представить, ведь их одомашнили еще 12 тысяч лет назад. В настоящее время в мире официально зарегистрировано более двухсот пород, однако есть те, у которых особенно древние корни.

Египетская мау

Эту породу считают одной из старейших в мире. Предполагается, что ее предки были найдены в погребениях египетских фараонов. Особенностью этих кошек являются естественные пятна на шерсти, которые можно увидеть даже на древних фресках и папирусах, датированных 1550 годом до н.э. Об этом пишет Мeowingtons.

Норвежская лесная кошка

Эта порода известна еще со времен викингов, которые, вероятно, привезли ее на свои корабли из Британии или привезли длинношерстных кошек во время крестовых походов. Они отличаются густой шерстью, что помогает им выживать в суровых скандинавских зимах.

Сиамская кошка

Происхождение этой породы остается загадкой. Есть версия, что сиамцы выводили в королевских дворах Сиама (современного Таиланда) или буддийские монахи. В древнем тайском манускрипте 14-го века упоминается кошка, похожая на современную сиамскую, подтверждающую давность этой породы.

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

Турецкая ангора

Эта кошка происходит из горных районов Турции, где ее роскошная шерсть стала адаптацией к холодному климату. Впервые его официально зафиксировали во Франции еще в XVII веке. Предполагается, что ангора может быть потомком прирученных татарами диких кошек.

Мэйн-кун

Популярные "нежные гиганты" кошачьего мира имеют давние корни. Вероятно, они произошли от норвежских лесных кошек, завезенных в Америку викингами или европейскими моряками в XVIII веке. Генетические исследования подтверждают их родословную, связанную с древними европейскими породами.

Шартрез

Эта серая кошка упоминается еще в 1558 году во французском стихотворении Йоахима дю Белле. По одной из версий ее предки прибыли во Францию вместе с крестоносцами или купцами с Ближнего Востока. Монахи-картезианцы в XIII веке продолжили разведение шартрезов в монастыре Гранд-Шартрез, что и дало название породе.

Эти породы прошли через столетие, сохранив свой уникальный внешний вид и характер, что делает их настоящими живыми легендами.

Раньше мы рассказывали о топ породах собак, которые не ладят с детьми.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!