Универсальный постный прием пищи, который можно использовать на завтрак, обед или ужин
Универсальный постный прием пищи, который можно использовать на завтрак, обед или ужин
Сложные углеводы – красный рис, свекла, сырая морковь.
Белки – тофу, конопляные чищенные семена, семечки, орехи, тушеный шпинат.
Жиры для желчного – масло оливковое, авокадо, семечки, кедровые орешки.
Клетчатка для кишечника – свекла, краснокачанная капуста, морковь, стручки лука.
Горечи для стимуляции желчного – стручки лука, специи.
Антиоксиданты – лимонный сок, краснокачанная капуста, свекла, морковь.