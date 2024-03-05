Урожай будет больше: список растений, которые нужно высадить в марте

Зима постепенно отступает, и вместе с уютными днями весны приходит время для того, чтобы начать готовить свой сад к новому сезону. Март – время, когда вы можете начать высаживать первые овощи, которые не боятся прохлады и радуют своими урожаями в течение нескольких месяцев.

Эксперты по садоводству советуют уже сейчас начать высаживать томаты. Ранние гибриды и сорта томатов отличаются коротким вегетационным периодом – уже через 45-50 дней вы можете высадить их в открытый грунт. Подходящие условия для перемещения рассады – первые июньские дни, когда риск заморозков уменьшается.

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Также время для баклажанов, которые известны своей прихотливостью к уходу. Тщательно подбирайте качественный материал для посева и перед высадкой обрабатывайте семена перекисью водорода.

Болгарский перец – выращивайте рассаду в домашних условиях, уделяя ей необходимое внимание и уход.

Петрушку можно сеять в температурном диапазоне от 1 до 5 градусов Цельсия. Посев производится на расстоянии 1 см, после чего культура мульчируется.

Пастернак – эта культура хорошо переносит холод и высаживается в любую почву. Ждите прорастания сеянцев в течение 20-25 дней.

Редис можно сеять в конце марта, когда почва прогреется до 3 градусов по Цельсию. Она отлично переносит даже небольшие морозы.

Горох – прорастание гороха происходит при температуре 1 градуса по Цельсию. Это растение устойчиво к заморозкам до -4 градусов.

Лук лучше высаживать при температуре от 2 до 4 градусов Цельсия, когда минует угроза возвращения заморозков.

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Какие цветы высаживать в марте

Крокусы

Нежные и яркие крокусы – это одни из первых вестников весны. Они выглядят особенно уязвимо и волшебно, пробиваясь сквозь холодную землю. Крокусы считаются неприхотливыми к уходу и очень быстро разрастаются, даря вам много радостных моментов.

Подснежники

Это еще один символ весны, зацветающий в начале марта, украшая сад своими волшебными цветами. Они особенно любят теневые места и плодородную почву. Подснежники не нуждаются в особом уходе, но они могут расти большими группами, создавая сказочные луга.

Голубые подснежники – это еще один отличный выбор для вашего весеннего сада. Они отлично чувствуют себя в тени под деревьями и не нуждаются в особом уходе.

Ирисы сетчатые

Это настоящие цветочные украшения, зацветающие в начале весны. Они очень красивы и обладают приятным ароматом. Ирисы сетчатые любят солнечные места и хорошо дренированные почвы.

Мускари

Миниатюрные цветы мускари похожи на гроздья винограда и имеют прекрасную синюю или фиолетовую окраску. Они очень выносливы и могут переносить даже самые суровые зимние условия.

Барбарис Тунберга

Этот замечательный кустарник может стать настоящим украшением вашего сада благодаря ярким листьям, которые меняют цвет в зависимости от сезона. Барбарис Тунберга очень неприхотлив и не нуждается в особом уходе.

Лаванда

Ароматная лаванда не только украшает сад, но отпугивает вредителей. Она отлично чувствует себя на солнечных местах и не требует особого ухода.

Посадка этих семи растений уже в начале марта позволит вам наслаждаться цветущим садом в начале весны, создавая неповторимую атмосферу и привлекая полезных насекомых.

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