Урожай будет невероятным: чем подкормить смородину, чтобы была вкусная и большая

Чтобы вырастить обильный и сладкий урожай смородины, важно знать, как правильно ухаживать за этими ягодными кустарниками, в частности чем их подкармливать. Опытные огородники поделились эффективными советами, которые помогут получить крупные и сочные ягоды.

Новости.LIVE подготовили полезные рекомендации для дачников. Огородники советуют использовать смесь диатомита и горчичного жмыха. Эти природные компоненты способствуют активному росту кустов и повышению урожайности.

Чтобы приготовить подкормку, понадобятся:

Диатомит - 120 г

- 120 г Горчичный жмых - 250 г

Смешайте оба компонента до однородности и равномерно рассыпьте смесь вокруг кустов смородины. Рекомендуется использовать около 8 столовых ложек смеси на один куст.

Читайте также: 10 простых советов для начинающих в огородничестве: как создать собственный органический сад

Чем полезны эти удобрения

Диатомит содержит большое количество кальция и кремния, хорошо усваиваемых растениями. Они укрепляют ветки с ягодами, повышают устойчивость кустов к заболеваниям и вредителям. Кроме того, этот природный минерал улучшает структуру почвы, обеспечивает дренаж и свободный доступ кислорода к корневой системе.

Горчичный жмых — прекрасное органическое удобрение, не только питающее землю, но и улучшающее ее структуру. Оно делает почву рыхлой, обогащенной полезными веществами, и снижает риск распространения грибков и вредных микроорганизмов.

Такой естественный подход к подкормкам гарантирует здоровый рост смородины и богатый урожай вкусных ягод.

Напомним, мы уже писали, как быстро посеять укроп.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!