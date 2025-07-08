Урожай будете есть все лето: как повысить плодородие малины

Малина — одна из самых любимых летних ягод, дающая урожай даже в не слишком благоприятных условиях. Однако для того чтобы получить не просто несколько горстей, а ведра спелых ягод, нужно провести с кустарниками одну обязательную процедуру.

Опытные дачники поделились советами, как правильно ухаживать за малиной во избежание распространенных ошибок и значительно повысить урожайность. Об этом пишет Новости.LIVE.

Ключевой этап в уходе за малиной – обрезка. Она помогает не только омолодить кусты, но и предотвратить развитие болезней, часто возникающих из-за чрезмерного загущения. Влага, накапливающаяся в плотных листьях, создает благоприятную среду для грибковых заболеваний, поэтому обрезание лишних и слабых ветвей — критически важное.

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Удалению подлежат прежде поврежденные, ослабленные и больные ветви. Здоровую, крепкую часть куста, особенно побеги в прошлом году, следует оставить, ведь именно они дают самые качественные плоды. На таких ветвях достаточно убрать лишние мелкие отростки, плодоножки и листья, убирающие силы у растения.

Если после обрезки малина достигнет высоты около полутора метров, это будет свидетельствовать о ее здоровом состоянии – и вы с большой вероятностью соберете богатый урожай. Правильный подход к обрезке – залог сочных ягод и щедрого плодоношения.

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