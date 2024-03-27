Урожай будете собирать ведрами: как правильно высадить свеклу в почву

Хотите полакомиться собственноручно выращенной сочной и сладкой свеклой? Не бойтесь, ведь это не так сложно, как может показаться на первый взгляд! Следуйте нашим советам, и вы будете приятно удивлены результатом.

Помните, что свеклу нужно сажать при определенном температурном режиме. Кроме того, следует обратить внимание на качество грунта. Об этом пишет тсн.

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Когда сажать свеклу?

Температура: оптимальная температура для посева свеклы – 10-12°C воздуха и 8-10°C почвы.

оптимальная температура для посева свеклы – 10-12°C воздуха и 8-10°C почвы. Народные приметы: по народным приметам, свеклу можно сажать, когда на берегу появятся маленькие листики.

по народным приметам, свеклу можно сажать, когда на берегу появятся маленькие листики. Сорта:

Быстроспелые (80-110 дней): Красный шар, Пабло, Бордо.

Красный шар, Пабло, Бордо.

Среднеспелые (110-130 дней): Цилиндра, Детройт, Мулатка.

Цилиндра, Детройт, Мулатка.

Позднеспелые (130-145 дней): Торпедо.

Торпедо. В Украине: благоприятное время для сева свеклы наступает в середине-конце апреля.

Какие сорта свеклы подходят для весеннего посева?

Морозостойкость: важно выбирать ранние сорта со сроком созревания 50-80 дней.

важно выбирать ранние сорта со сроком созревания 50-80 дней. Вкусовые качества: обращайте внимание на срок хранения, вкус и форму овоща.

обращайте внимание на срок хранения, вкус и форму овоща. Рекомендуемые сорта: Браво, Красный Шар, Бордо 237, Ренова, Египетская Плоска.

Лунный календарь:

Фазы луны: рекомендуется сеять свеклу на спадающей Луне.

рекомендуется сеять свеклу на спадающей Луне. Благоприятные дни в 2024 году: 1-5, 8-11, 28, 30 апреля.

Подготовка семян:

Для лучшего прорастания можно замочить семена на влажной ткани в теплом месте.

можно замочить семена на влажной ткани в теплом месте. Проращивание: важно периодически увлажнять семена, чтобы они не подсохли.

Посев свеклы:

Освещение: выбирайте хорошо освещенный участок.

выбирайте хорошо освещенный участок. Удобрения: предварительно удобрить грядки компостом, навозом, золой или аммиачной селитрой.

предварительно удобрить грядки компостом, навозом, золой или аммиачной селитрой. Глубина сева: 3-4 см.

3-4 см. Расстояние между рядами: 20-30 см.

20-30 см. Расстояние между семенами: 3 см.

3 см. Полив: важно следить за влажностью почвы.

Прореживание:

Первое прореживание: когда появятся 1-2 листа, оставьте между растениями 5 см.

когда появятся 1-2 листа, оставьте между растениями 5 см. Второе прореживание: когда будет 4-5 листьев, оставьте между корнеплодами 10-13 см.

Дополнительные советы:

Регулярно пропалывайте грядки.

Защищайте свеклу от вредителей.

Собирайте урожай вовремя.

Следуя этим простым советам, вы сможете вырастить отличный урожай свеклы, которая станет основой для многих вкусных и полезных блюд!

Напомним, мы уже писали, когда сажать свеклу в открытую почву, чтобы получить хороший урожай.

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