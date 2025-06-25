Урожай будете собирать ведрами: как увеличить урожай голубики

Многие с нетерпением ждут лета, чтобы отведать спелую и сочную голубику. Однако, чтобы обильный урожай в разгар сезона, уже в июне растению нужно уделять особое внимание — иначе ожидаемых ягод может и не быть.

Одним из главных факторов успешного выращивания есть правильный полив. Голубика очень влаголюбива, поэтому недостаток воды приводит к тому, что ягоды вырастают мелкими, а их вкус ухудшается. Чтобы избежать этого, важно контролировать уровень влаги в почве, особенно во время жары. Об этом пишет vsn.

В среднем на один куст необходимо не менее 10 литров воды, поливать следует по меньшей мере дважды в неделю, а в жаркие дни – чаще. В то же время, не стоит допускать чрезмерного увлажнения, ведь это также вредит корневой системе.

Еще один важный этап ухода – борьба с сорняками. В июне они активно прорастают, и если их вовремя не удалять, то могут "истощать" кусты, забирая питательные вещества и провоцируя распространение болезней. Особенно чувствительны к сорнякам молодые растения.

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При прополке следует также не забывать о рыхлении почвы. После полива земля обычно уплотняется, что ограничивает доступ кислорода к корням. Чтобы растение развивалось полноценно, нужно регулярно разрыхлять землю у кустов.

Полезной процедурой является и мульчирование, которое лучше проводить уже в июне. Оно позволяет дольше сохранять влагу, уменьшить количество сорняков и одновременно способствует поддержанию рыхлой структуры почвы. К тому же правильно подобранная мульча может слегка подкислить почву, что очень полезно для голубики.

Чтобы получить высокий урожай, следует также следить за кислотностью почвы. Голубика лучше всего растет при pH на уровне 3,5–4,5. Для подкисления часто используют лимонную кислоту – примерно три чайные ложки на ведро воды. Также используют столовый уксус, разбавляя 100 мл на 10 л воды.

Не стоит забывать и о защите урожая от птиц. Ягоды голубики привлекают не только людей, и чтобы спасти плоды от пернатых сладкоежек, лучше всего использовать специальные сетки, которые защищают кусты, не причиняя вреда птицам.

Напомним, мы уже писали, чем подкармливать морковь в июне.

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