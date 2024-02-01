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Урожай на подоконнике: как выращивать томаты на дому

Цихоцкая Мария

Урожай на подоконнике: как выращивать томаты на дому

Томаты – это вкусные и питательные овощи, которые можно выращивать как в открытом грунте, так и в помещении. Выращивание томатов на подоконнике – это отличный способ иметь свежие томаты зимой, когда их трудно найти на рынке. Кроме этого, с этим делом справится и новичок.

Об этом пишет BHG.

Выбор сорта

При выборе сорта томатов для выращивания на подоконнике учитывайте следующие факторы:

  • Размер куста. Комнатные томаты должны быть низкорослыми, чтобы их можно было удобно выращивать в контейнере.
  • Размер плодов. Комнатные томаты обычно имеют небольшие плоды, которые созревают быстрее крупных плодов.
  • Сорт. Существует множество сортов томатов, подходящих для выращивания в помещении. При выборе сорта учитывайте свой вкус и особенности выращивания.

Посев

Семена томатов можно высевать в любое время года, но лучше это делать весной или летом, когда световой день долог.

  • Заполните контейнеры грунтом для выращивания растений в контейнерах.
  • Сделайте небольшие ямки в почве на расстоянии 2-3 см друг от друга.
  • Положите семена в ямки и присыпьте их тонким слоем почвы.
  • Увлажните почву водой.
  • Чтобы создать парниковый эффект, накройте контейнеры прозрачной пленкой или стеклом.

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Уход

Томаты, выращенные в помещении, нуждаются в следующем уходе:

  • Освещение. Томатов нужно много света, поэтому их следует размещать на солнечном окне. Если окно не очень солнечное, можно использовать фитолампы.
  • Температура. Томаты лучше всего растут при температуре 21-27°C.
  • Полив. Помидоры нужно поливать регулярно, но не слишком часто. Почва должна быть влажной, но не мокрой.
  • Питание. Томатов нужно удобрять раз в неделю раствором удобрения для съедобных растений.
  • Опыление. Томаты – самоопыляющиеся растения, но все же желательно немного встряхивать их цветки, чтобы улучшить опыление.
  • Обрезка. Томатов нужно обрезать, чтобы они лучше плодоносили. Обрезайте боковые побеги, растущие ниже первой цветочной кисти.

Сбор урожая

Томаты, выращенные на подоконнике, обычно созревают через 8-10 недель после посева. Чтобы проверить, созрели томаты, нажмите на них. Если они мягкие, то они готовы к сбору.

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