Урожай на подоконнике: как выращивать томаты на дому

Томаты – это вкусные и питательные овощи, которые можно выращивать как в открытом грунте, так и в помещении. Выращивание томатов на подоконнике – это отличный способ иметь свежие томаты зимой, когда их трудно найти на рынке. Кроме этого, с этим делом справится и новичок.

Об этом пишет BHG.

Выбор сорта

При выборе сорта томатов для выращивания на подоконнике учитывайте следующие факторы:

Размер куста. Комнатные томаты должны быть низкорослыми, чтобы их можно было удобно выращивать в контейнере.

Размер плодов. Комнатные томаты обычно имеют небольшие плоды, которые созревают быстрее крупных плодов.

Сорт. Существует множество сортов томатов, подходящих для выращивания в помещении. При выборе сорта учитывайте свой вкус и особенности выращивания.

Посев

Семена томатов можно высевать в любое время года, но лучше это делать весной или летом, когда световой день долог.

Заполните контейнеры грунтом для выращивания растений в контейнерах.

Сделайте небольшие ямки в почве на расстоянии 2-3 см друг от друга.

Положите семена в ямки и присыпьте их тонким слоем почвы.

Увлажните почву водой.

Чтобы создать парниковый эффект, накройте контейнеры прозрачной пленкой или стеклом.

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Уход

Томаты, выращенные в помещении, нуждаются в следующем уходе:

Освещение. Томатов нужно много света, поэтому их следует размещать на солнечном окне. Если окно не очень солнечное, можно использовать фитолампы.

Температура. Томаты лучше всего растут при температуре 21-27°C.

Полив. Помидоры нужно поливать регулярно, но не слишком часто. Почва должна быть влажной, но не мокрой.

Питание. Томатов нужно удобрять раз в неделю раствором удобрения для съедобных растений.

Опыление. Томаты – самоопыляющиеся растения, но все же желательно немного встряхивать их цветки, чтобы улучшить опыление.

Обрезка. Томатов нужно обрезать, чтобы они лучше плодоносили. Обрезайте боковые побеги, растущие ниже первой цветочной кисти.

Сбор урожая

Томаты, выращенные на подоконнике, обычно созревают через 8-10 недель после посева. Чтобы проверить, созрели томаты, нажмите на них. Если они мягкие, то они готовы к сбору.

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