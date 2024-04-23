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Урожай на зависть всем: что нужно посадить в Пасху согласно народным приметам

Цихоцкая Мария

Урожай на зависть всем: что нужно посадить в Пасху согласно народным приметам
Согласно древним народным верованиям, некоторые растения – кусты, овощи – лучше сажать именно к этому светлому празднику.

Пасха уже близко, а вместе с ней приходит время не только для праздничных приготовлений, но и для забот о саде и огороде. Согласно древним народным верованиям, некоторые растения – кусты, овощи – лучше сажать именно к этому светлому празднику.

Мудрость, накопленная веками, подсказывает, что посадка до 5 мая, когда украинцы празднуют Пасху, дает им время адаптироваться на новом месте и обрадовать нас щедрым урожаем. Об этом пишет ТСН.

Что же советуют посадить в Пасху?

Плодовые кусты:

  • Крыжовник: Неприхотливая и морозостойкая ягода, которая порадует вас кислыми плодами для компотов, варенье и употребление в свежем виде.
  • Малина: Эта ароматная ягода станет украшением вашего сада и источником витаминов.
  • Смородина: Черная, красная или белая – каждая из них обладает неповторимым вкусом и полезными свойствами.
  • Смородины: Эти ягоды не только вкусны, но и богаты витаминами и микроэлементами.

Овощи:

  • Картофель: Ранние сорта картофеля, посаженные к Пасхе, можно будет лакомиться уже в начале лета.
  • Лук: Этот овощ – незаменимый ингредиент для многих блюд, поэтому его всегда полезно иметь под рукой.
  • Морковь: Сочная и хрустящая морковь станет источником витаминов и отличным основанием для салатов и других блюд.
  • Свекла: Борщ, винегрет, салаты – со свеклой можно приготовить множество вкусных и полезных блюд.

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Цветы:

  • Ирисы: Эти величественные цветы станут настоящим украшением вашего сада.
  • Пионы: Их пышные цветы с нежным ароматом непременно поднимут вам настроение.
  • Хризантемы: Данные осенние цветы будут радовать вас своим цветением до заморозков.
  • Бархатцы: Неприхотливые цветы не только красивы, но и обладают полезными свойствами.
  • Ротики: Эти яркие цветы станут отличным украшением клумб.

Помните:

  • Для посадки лучше использовать однолетние саженцы.
  • Не забудьте обильно полить и замульчировать посадки.
  • Соблюдайте агротехнические правила, чтобы растения чувствовали себя комфортно и радовали вас богатым урожаем и пышным цветением.

Напомним, мы уже писали, что нужно первым высадить на Пасху.

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