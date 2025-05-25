Урожай вас ошеломит: огородники дали действенные советы по выращиванию картофеля

Картофель – одна из главных сельскохозяйственных культур в Украине. Ее выращивают и крупные хозяйства, и владельцы небольших приусадебных участков. Однако даже опытные огородники иногда допускают ошибки, снижающие урожай.

Практические рекомендации специалистов помогут вам вырастить здоровый и большой картофель. Об этом пишет ТСН.

Посадочный материал: на что обратить внимание

Размер клубней для посадки имеет значение. Большие клубни лучше разрезать, оставляя на каждой части не менее трех здоровых глазков. Оптимальный вариант – средние клубни: они быстрее прорастают и формируют сильные корни.

Перед высадкой картофель нужно прорастить. За 4–5 недель до посадки клубни разлагают в светлом теплом помещении (+16–18°C), пока не появятся ростки. Затем их следует закалить – подержать несколько дней при температуре около +8°C. Это закалит растения и сделает их более выносливыми.

Как правильно сажать: глубина и расстояние

Правильная глубина высадки зависит от региона. В лесостепи лучше сажать на глубину 6-8 см, в северных районах - поменьше. Также важно не загущать посадки: оставляйте между лунками 30-40 см, а между рядами – не менее 60 см. Так картошка будет достаточно места для развития.

Уход и подкормка

После появления всходов нужно регулярно проверять состояние почвы. Агрономы советуют использовать минеральные удобрения, в том числе калийно-фосфорные. Они способствуют созреванию клубней. Органика, особенно навоз, может ухудшить вкус картофеля.

Поливать следует раз в неделю, чтобы влага проникала на глубину до 25 см. Для сохранения влаги используйте мульчу – солому, перегной или специальную мульч-бумагу.

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Защита от фитофтороза и других угроз

Фитофтороз – серьезная опасность, особенно во влажную погоду. Чтобы избежать заражения, перед посадкой обработайте клубни раствором медного купороса или бордоской жидкости. В период вегетации несколько раз опрыскивайте кусты профилактическими средствами.

Еще один эффективный метод – посев сидератов (горчицы, люпина) до или после картофеля. Они улучшают структуру почвы, уничтожают личинки вредителей и снижают риск заражения нематодой.

Как стимулировать урожай

Малоизвестный, но полезный прием — частичное подламывание ботвы через 10–14 дней после цветения. Это тормозит рост зеленой массы и направляет все питательные вещества в клубни. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить основной стебель.

Используя эти рекомендации вы сможете значительно повысить урожайность даже на небольшом участке. Правильная подготовка, уход и своевременная защита – ключ к большому урожаю картофеля.

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