Урожай вас поразит: когда и как сажать картошку
Урожайность картофеля зависит от множества факторов: состава почвы, способа посадки, выбранного сорта, технологий выращивания, удобрений, а также эффективной защиты от вредителей и болезней. Предлагаем полезные советы для получения хорошего урожая картофеля.
Когда сажать картошку
Время посадки картофеля определяется его сортом и погодными условиями. Если температура воздуха поднялась выше +10°C, а почва достаточно прогрелась, можно начинать высаживать картофель. Обычно это происходит со второй половины апреля по май, в зависимости от весенней погоды. Перед посадкой землю необходимо вспахать или перекопать, внести органические удобрения: навоз, дерновую землю, торф, опилки, компост, песок, пепел. Об этом пишет ТСН.
Как подготовить посадочный материал
- Переберите клубни: удалите гнилые, подмороженные, больные и мягкие экземпляры. Для посадки лучше выбрать средние по размеру картофелины.
- Прогрейте клубни: выдержите их на солнце или в духовке для активации роста.
- Прорастите: дождитесь появления ростков.
- Обеззараживание: замочите клубни в растворе из 10 л воды, 1 г марганцовки и медного купороса на 30 минут, после чего высушите.
Способы посадки картофеля
- Посадка в траншею: подходит для песчаных грунтов. Выройте траншеи глубиной 30 см с интервалом 1 м, выложите на дно сено (15 см) и присыпьте навозом и золой. Весной положите клубни и засыпьте грунтом.
- Посадка в лунки: участок готовят осенью – удобряют и мульчируют почву. Весной выкапывают лунки на расстоянии 80 см и глубиной 8-10 см, высаживают пророщенные клубни ростками вверх, присыпают компостом и золой.
Полив и подкормка
Картофель нуждается в умеренном поливе: чрезмерная влага, как и ее недостаток, может привести к заболеваниям. После посадки картофель не поливают около двух недель. В жару следует увлажнять раз в неделю.
Подкармливать картофель рекомендуется органическими удобрениями, например, птичьим пометом. После брожения его разбавляют водой в соотношении 1:10. Комплексы с азотом и калием способствуют увеличению размера клубней, а бор и магний ускоряют формирование картофелин.
Окучивание картофеля
Картошку окучивают дважды:
- Первый раз – когда стебли достигают 20 см.
- Второй раз — через 10 дней после первого окучивания. Не рекомендуется окучивать картофель в сухую погоду.
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Защита от фитофторы и колорадского жука
- Фитофтора: высаживайте ранние сорта, поскольку грибок появляется после 10 августа. Скашивайте ботву за две недели до сбора урожая во избежание заражения.
- Колорадский жук: высаживайте картофель в конце апреля – до выхода жука. При появлении вредителя собирайте его вручную.
Лайфхаки для повышения урожайности
- Надрезы на клубнях: поперечный надрез на больших картофелинах или кольцевой на мелких стимулирует урожайность на 12-15%.
- Ломание стеблей: через 2-3 недели после цветения ломайте стебли на высоте 10-15 см от земли – это способствует направлению питательных веществ к корням.
- Элитный посадочный материал: использование качественных сортов обеспечивает стабильность урожая.
- Мульчирование травой: снижает испарение влаги, привлекает дождевых червей, улучшающих структуру почвы.
Следуя этим советам, вы сможете вырастить здоровый и богатый урожай картофеля даже без применения химических средств защиты.
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