Урожаю позавидуют соседи: как правильно высаживать зелень в открытый грунт

Весеннее время – идеальное время для выращивания разнообразной зелени на огороде или приусадебном участке. Зеленые культуры неприхотливы, устойчивы к заморозкам и легки в выращивании.

Петрушка нуждается в замачивании семян на 2-3 дня перед высадкой. Рекомендуется сажать кустики на расстоянии минимум 15 см друг от друга. После посадки необходимо тщательно поливать участок, постепенно уменьшая количество воды вплоть до появления всходов. Об этом пишет ТСН.

Укроп можно сажать очень рано, поскольку он хорошо переносит холода. Кусты высаживают на расстоянии 10 см друг от друга и от рядков, закладывая семена на глубину 1,5 см. Через месяц-два зелень можно срезать, не дожидаясь образования зонтов для маринования.

Щавель – многолетнее растение, его можно сеять трижды в год: в начале весны, в июне-июле и октябре-ноябре. Семена высевают на глубину не более 2 см. Уже в мае можно собирать первые зеленые листья.

Базилик выращивают из-за рассады, которую высевают в апреле для раннего урожая. Альтернативно можно высевать его непосредственно в мае. Кусты сажают на расстоянии около 30 см друг от друга. Сбор урожая возможен с июля по сентябрь.

Морозостойкий шпинат можно высевать даже в непрогретую почву на глубину 2-3 см и с интервалом 5-10 см. Первый урожай будет готов через четыре недели после посадки.

Любителям средиземноморской кухни следует усадить рукколу. Семена высевают в открытый грунт в апреле или высаживают рассаду, которую выращивают из семян, посеянных в начале марта. Расстояние между кустами – 10 см, между рядами – 30 см. Рукола требует частого полива для сохранения почвы слегка влажной, особенно в жаркие месяцы.

Неприхотливые кориандр и кинза могут размножаться самосевом. Эти морозостойкие растения высевают с апреля по июль на глубину 1 см, с расстояниями 10 см между кустарниками и 20 см между рядами. Сбор урожая возможен с июля по сентябрь.

Фенхель более требователен к теплу (не менее 6°C), влаге и свету. Его можно выращивать из семян или рассады, высаживая и убирая каждые три недели. Семена заделывают на 2 см, расстояние между рядами – 60 см. Зелень срезают после созревания, а через 3 месяца собирают кочаны весом от 250 г.

Орегано и майоран – идеальны для добавления в блюда с мясом и маринадов. Достаточно высадить несколько кустов, которые снабдят урожаем на целый год. Высевают их после прогревания грунта. Рассаду высаживают в начале мая, а семена покрывают на 0,5-1 см с расстоянием между кустарниками 20 см. Убирать урожай можно через 30-40 дней после появления ростков.

Тархун – неприхотливое многолетнее растение. Достаточно высадить 1-2 кустика с мая по октябрь в открытый грунт на расстоянии 30х70 см между кустами. Первые веточки можно собирать уже через 2 месяца после появления ростков – с июня по октябрь.

Мелисса – еще одно неприхотливое многолетнее растение, которое может самосеваться. В мае семена высевают на расстоянии 30 см в ряду и 60 см между рядами. В первый год урожай убирают через 2 месяца после проращивания, в последующие – с июня по октябрь.

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Садовая мята холодостойкая и быстро восстанавливается весной. Ее высаживают с апреля по июнь в борозды глубиной 20 см на расстоянии 60 см. Через 1-2 недели ожидается прорастание, а через 2 месяца можно собирать листья.

Листовую горчицу, неприхотливую к холодам, следует сажать сразу после таяния снега, прореживая лестницу до расстояния 5-10 см между стебельками. Горчицу собирают три недели после созревания.

Напомним, мы уже писали, как сделать увядшую зелень хрустящей.

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