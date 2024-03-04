Успех зависит от генов: ученые исследовали как наследственность определяет наши способности

Ученые обнаружили, как наши гены влияют на успех в жизни

Ученые уже давно исследуют, что делает человека успешным. Конечно, сразу на ум приходит ум. Когнитивные способности играют важную роль.

Но, оказывается, не только они! Недавнее исследование показало, что некогнитивные навыки на 57% влияют на наше образование и жизненный успех, пишет ua-novosti.

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Что это за навыки? Это, к примеру, самоконтроль, ответственность, эмпатия, мотивация, целеустремленность.

Ученые изучили, что генетика этих навыков также связана с риском развития неких психических расстройств. Например, тот же ген, который может помочь человеку доучиться до института, может немного повысить риск шизофрении.

Это любопытное открытие показывает, что все в нашем организме и жизни взаимосвязано. Нельзя просто сказать, что "хорошие" гены делают человека успешным, а "плохие" - нет.

Итак, если вы хотите быть успешными, не забывайте развивать не только свой интеллект, но и другие важные навыки.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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