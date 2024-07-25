Успейте до конца июля: садоводы призвали разложить на огороде губки для мытья посуды

Садоводы призывают использовать губки для мытья посуды вместо того, чтобы выбрасывать их. Эти маленькие предметы могут помочь растениям летом.

Энтузиаст садоводства на YouTube-канале "Simple&Fast" рекомендует замочить губки в воде с мылом на час, а затем нарезать на мелкие кусочки. Эти кусочки следует смешать с грунтом в горшках.

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Губки помогают содержать влагу и питательные вещества, что обеспечивает растения достаточным количеством воды и удобрений. Это особенно полезно для быстро высыхающих растений или когда садоводы едут в путешествие.

Благодаря губкам растения будут оставаться увлажненными дольше, а удобрения будут действовать более эффективно, постепенно отдавая питательные вещества. Губки постепенно разлагаются, превращаясь в компост, питающий растения.

Садоводы должны выполнить этот метод до конца июля, чтобы обеспечить здоровый рост растений в августе и в течение всего лета.

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