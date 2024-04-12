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Успейте к Пасхе: какие растения следует посадить уже сейчас

Игорь Романько

Какие растения садить в апреле к Пасхе

Весна в разгаре, солнышко пригревает, а руки так и чешутся начать творить на грядках и клумбах. К Пасхе уже совсем немного, поэтому пора узнать, что же можно и нужно сажать в апреле.

На сайте rbc.ua поделились советами от опытных садоводов, чтобы ваш огород и цветник ломились от урожая и красоты! Желаем вам обильного урожая и цветочного настроения.

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Что сажать в апреле?

Кусты:

  • Малину
  • Смородину
  • Крыжовник
  • Смородины

Овощи:

  • Горох
  • Морковь (конец апреля/начало мая)
  • Тыквы
  • Патисоны
  • Кабачки
  • Салат
  • Зелень
  • Редис
  • Томаты (накрыть пленкой)
  • Капусту (брюссельскую, пекинскую, белокочанную, цветную)

Цветы:

  • Ирисы
  • Пионы
  • Хризантемы
  • Бархатцы
  • Ротики

Другие:

  • Картофель

Помните:

  • Регулярно поливайте и мульчуйте саженцы.
  • Защищайте теплолюбивые растения пленкой от ночных заморозков.
  • Не забудьте о рассаде!

Напомним, ранее UAportal рассказывал, как правильно выращивать редиску, чтобы ее не ели черви.

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