Успейте к Пасхе: какие растения следует посадить уже сейчас
Какие растения садить в апреле к Пасхе
Весна в разгаре, солнышко пригревает, а руки так и чешутся начать творить на грядках и клумбах. К Пасхе уже совсем немного, поэтому пора узнать, что же можно и нужно сажать в апреле.
На сайте rbc.ua поделились советами от опытных садоводов, чтобы ваш огород и цветник ломились от урожая и красоты! Желаем вам обильного урожая и цветочного настроения.
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Что сажать в апреле?
Кусты:
- Малину
- Смородину
- Крыжовник
- Смородины
Овощи:
- Горох
- Морковь (конец апреля/начало мая)
- Тыквы
- Патисоны
- Кабачки
- Салат
- Зелень
- Редис
- Томаты (накрыть пленкой)
- Капусту (брюссельскую, пекинскую, белокочанную, цветную)
Цветы:
- Ирисы
- Пионы
- Хризантемы
- Бархатцы
- Ротики
Другие:
- Картофель
Помните:
- Регулярно поливайте и мульчуйте саженцы.
- Защищайте теплолюбивые растения пленкой от ночных заморозков.
- Не забудьте о рассаде!
Напомним, ранее UAportal рассказывал, как правильно выращивать редиску, чтобы ее не ели черви.
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